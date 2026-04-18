Nächster Schreck für Fans: Keine Abzocke? Preis für WM-Zugfahrt in New York explodiert

127 Euro für die Bahnfahrt zum WM-Finalstadion in New Jersey: Fans müssen tief in die Tasche greifen. Die FIFA lehnt eine Kostenübernahme ab.
New York - Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erwartet bei der WM eine weitere Kosten-Explosion. Der Preis für die Zugfahrt von New York zum WM-Stadion in New Jersey, in dem die DFB-Auswahl ihr drittes Gruppenspiel bestreitet, steigt während des Turniers um rund das Zwölffache. Statt wie üblich 12,90 Dollar für die Hin- und Rückfahrt verlangt die Betreibergesellschaft 150 Dollar für den Trip, das sind umgerechnet 127 Euro.