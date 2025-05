Die Bundesliga-Saison 2024/25 ist kaum vorbei, da hat der SC Freiburg bereits drei neue Offensivspieler verpflichtet. Am Mittwoch machten die Breisgauer den Transfer von Derry Scherhant (22) offiziell.

Der U21-Nationalspieler kommt vom Zweitligisten Herta BSC nach Freiburg, dank einer Ausstiegsklausel, über die der „Kicker“ berichtet, beläuft sich die Ablösesumme auf zwei Millionen Euro, die der Sport-Club an die Berliner überweist.

Scherhant soll wohl auch von anderen Bundesligisten umworben worden sein, entschied sich aber für Freiburg. „Ich habe in den Gesprächen von Anfang an Energie gespürt und Lust auf die gemeinsame Arbeit – so bin ich megahappy“, sagt der flexibel einsetzbare Offensivspieler.

2020 wechselte er in den Nachwuchs von Hertha, sein Bundesliga-Debüt gab er im Januar 2023. Seitdem lief er in 78 Pflichtspiele für die Hertha auf, in der laufenden Saison erzielte er in 37 Partien neun Tore und steuerte zudem sieben Torvorlagen bei. Über die Länge seines Vertrags beim SC machte der Verein wie gewohnt keine Angaben.

Derweil laufen die Kaderplanungen weiter. Wie „Sky“ berichtet, soll der SC Freiburg am Frankfurter Mittelstürmer Igor Matanovic interessiert sein. Der 22-Jährige spielte bei der Eintracht zuletzt keine Rolle und steht Berichten zufolge vor dem Abschied beim Champions-League-Teilnehmer.