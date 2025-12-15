Nächster K.o.-Sieg: Ardian Krasniqis Traum vom WM-Kampf lebt weiter

Der Rottweiler Profiboxer Ardian Krasniqi gewinnt auch seinen zwölften Kampf durch K.o. und darf weiter von einem Kampf um einen Weltmeistertitel träumen.

Felix Magath, Thomas Hässler und natürlich auch Sparringspartner Timo Hildebrand – sie alle kamen am Samstagabend in die „Scharrena“ nach Stuttgart, um den Rottweiler Profiboxer Ardian Krasniqi bei seiner erneuten Titelverteidigung anzufeuern. Und offensichtlich brachte die Fußballprominenz Glück: Denn auch im zwölften Profikampf blieb Krasniqi ungeschlagen und gewann durch K.o.

Der Argentinier Gaspar Fernandez forderte den amtierenden WBO-Intercontinental-Titel im Halbschwergewicht bis in die fünfte Runde, ehe der Neffe von Boxlegende Luan Krasniqi mit einer Rechten zum Kinn den Kampf vorzeitig entschied. Dadurch verteidigte er nicht nur seinen Titel erneut, sondern rückte in der Weltrangliste von Platz sieben auf fünf vor.

„Die Zuschauer haben die Halle in einen Hexenkessel verwandelt. Ich habe mich in dieser überragenden Atmosphäre auf meine eigenen Stärken konzentriert und versucht, ruhig zu bleiben. Dass ich den Kampf dann vorzeitig beenden konnte, macht mich sehr stolz“, wird der 29-jährige Rottweiler von der BILD zitiert.

Zum ersten Mal muss der Rottweiler bis in Runde fünf

Sein Weg geht also weiter nach oben, das Ziel ist klar und wurde immer wieder kommuniziert: Ein Kampf um den WM-Titel. „Wir sprechen im Team immer wieder über mögliche Wege – aber im Moment zählt nur der nächste Schritt. Ich lasse mich da nicht ablenken. Erst performen, dann weiterdenken“, hatte Krasniqi im Interview mit unserer Redaktion vor dem Kampf gesagt.

Nun, nachdem auch sein wohl bisher härtester Gegner (nie zuvor musste Krasniqi in Runde fünf) besiegt wurde, dürfte der Blick in der kommenden Zeit nach vorne gehen. Denn durch den Sieg vor 2500 Boxfans ist der Rottweiler seinem großen Ziel einen Schritt näher gekommen.