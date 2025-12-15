Nächster K.o.-Sieg: Ardian Krasniqis Traum vom WM-Kampf lebt weiter

Der Rottweiler Profiboxer Ardian Krasniqi gewinnt auch seinen zwölften Kampf durch K.o. und darf weiter von einem Kampf um einen Weltmeistertitel träumen.
Felix Magath, Thomas Hässler und natürlich auch Sparringspartner Timo Hildebrand – sie alle kamen am Samstagabend in die „Scharrena“ nach Stuttgart, um den Rottweiler Profiboxer Ardian Krasniqi bei seiner erneuten Titelverteidigung anzufeuern. Und offensichtlich brachte die Fußballprominenz Glück: Denn auch im zwölften Profikampf blieb Krasniqi ungeschlagen und gewann durch K.o.