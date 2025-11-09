Nächster Heimsieg: HBW bügelt Essen von der Platte

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat seine Hausaufgabe gegen TuSEM Essen bravourös gelöst. Das Team von Trainer Matti Flohr gewann am Sonntag mit 43:26 (20:11)
Die Rückkehr in den Zweitliga-Alltag ist dem HBW geglückt. Nur vier Tage nach dem Pokal-Knaller gegen Rekordmeister THW Kiel – der HBW hatte sich bei der 36:41-Niederlage im Achtelfinale besonders in der Offensive prächtig verkauft – feierten die „Gallier“ gegen TuSEM Essen in der mit rund 2050 Zuschauern nicht ganz ausverkauften Balinger Mey-Generalbau-Arena einen 43:26 (20:11)-Kantersieg und stillten damit das Bedürfnis von Trainer Matti Flohr, der gegen Essen unbedingt einen Erfolg feiern wollte, nachdem der HBW in der vergangenen Saison gegen den TuSEM in zwei Spielen nur einen Punkt geholt hatte.