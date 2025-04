Nächster Heimsieg: Eine ganz zähe Nummer

1 Daniel Ingason geht in den Zweikampf mit Ferndorfs Marvin Mundus. Der Isländer setzte am Samstag in der Offensive entscheidende Akzente. Foto: Beytullah Kara

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat seine Pflicht erfüllt und am Samstag den TuS Ferndorf mit 21:18 niedergerungen. Jetzt richtet sich der Blick nach Köln.









Für Handball-Feinschmecker, war das Spiel nur bedingt geeignet, wer aber auf bedingungslosen Einsatz und Spannung bis in die finalen Sekunden steht, der ist am Samstagabend in der Balinger Mey-Generalbau-Arena bestens bedient gewesen. Die rund 2000 Zuschauer sahen ein echtes Low-Scoring-Game mit zwei ganz starken Abwehrreihen, Torhütern die den Gegner phasenweise an den Rand der Verzweiflung brachten, dazu zwei Schiedsrichter, die in ihrer Regelauslegung alles andere als kleinlich waren. Uns so hatten beide Mannschaften in der Offensive ihre Probleme.