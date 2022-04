1 Carlos Konz wechselt in der neuen Saison vom VfL Nagold zum FC Holzhausen. Foto: Kraushaar

Nach dem bekannt wurde, dass Torhüter Joel Mogler vom VfL Nagold zum FC Holzhausen kommt, ist mit Carlos Konz wechselt der nächste Akteur aus Nagold an der Reihe.















Mit dem 1,94 Meter langen Innenverteidiger konnte der FCH einen Linksfuß mit Gardemaß als gezielte Verstärkung an Land ziehen, der auch mit dem Umzug in seinen Heimatort Frommern verbunden ist.

Der 25-jährige Konz begann in seinem Heimatort in Frommern seine Karriere, ehe er ab 2013 drei Jahre beim SSV Reutlingen spielte. Im B-Juniorenalter heuerte er bei der TSG Balingen an, wo er auch in der U19 aktiv war.

Verletzungspech hatte zugeschlagen

Im ersten Jahr bei den Aktiven lief es für den talentierten Abwehrspieler in Balingen sehr gut, ehe im zweiten Jahr das Verletzungspech mit einem Schienbeinbruch erbarmungslos zuschlug. Mühsam kämpfte sich der junge Defensivspieler wieder heran, bevor ihn eine Corona-Erkrankung zurückwarf.

Studium in Tübingen

Danach folgte der Wechsel nach Nagold, wo er zur Zeit noch spielt. Konz studiert Sport und BWL in Tübingen und zog jüngst wieder in seinen Heimatort Frommern zurück. "Der Fahraufwand war sicher ein Grund für meinen Wechsel, außerdem kenne ich einige Holzhauser Spieler noch aus meiner Balinger Zeit. Aber auch die sportliche Perspektive in Holzhausens junger Truppe spielte sicher eine Rolle. Dass ich aber nach meiner Verletzungszeit den Schritt von der Regionalliga in die Landesliga zum VfL Nagold gegangen bin, war zu 100 Prozent die richtige. Manchmal muss man einen Schritt zurück gehen, bevor es wieder aufwärts geht. Ich möchte aber betonen, dass ich dem VfL Nagold sehr dankbar bin, dass ich dort regelmäßig wieder Spielpraxis erhielt", so Konz, der sich nun auf seine Zeit in Holzhausen freut.

Mogler war elf Jahre in Nagold

Am Freitagabend war bekannt geworden, dass Joel Mogler ebenfalls den Schritt zum derzeitigen Verbandsligisten macht. Mit dem 21-jährigen Mogler hat der FC Holzhausen zur neuen Saison einen talentierten Keeper vom VfL Nagold verpflichtet.

Im E-Junioren Alter zog Joel mit seiner Mutter vom badischen Schiltach nach Nagold und spielte dort gleich Fußball. Beim VfL durchlief er sämtliche Jugendteams bis zur ersten Mannschaft. So waren vom Holzhauser Kader schon Nils Schuon und Pascal Reinhardt als Co-Trainer bekannt. "Ich war insgesamt elf Jahre beim VfL Nagold, habe dort viel gelernt und bin deshalb dankbar all den Trainern die ich dort hatte. Es war eine sehr schöne Zeit, aber jetzt will ich einfach den nächsten Schritt in meiner Karriere wagen und sehe da in Holzhausen gute Voraussetzungen, zumal ich auch Coach Pascal Reinhardt und dessen Co-Trainer Benni Maier kenne", so der 1,85 Meter große Schlussmann, der momentan in Nagold seine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert.

"Macht Verein stolz"

Nagolds Fußballchef Udo Jungebloed meint sportlich fair zu diesem Wechsel: "Es ist im Fußball üblich, dass ein Spieler von A nach B wechselt. Das tut natürlich besonders bei einem so jungen Spieler weh, gleichzeitig macht es unseren Verein stolz, wenn ein hier ausgebildeter Akteur eine andere Herausforderung sucht, wir wünschen ihm natürlich weiterhin viel Erfolg."