Nächste Vollsperrung auf B463: Behörde informiert über neue Maßnahmen ab Montag

1 Auf der B463 stehen neue Baumaßnahmen an. Foto: Gern Die B463 wird derzeit in weiten Teilen saniert und erneuert. Das Regierungspräsidium Tübingen gibt nun den aktuellen Planungsstand raus. Am Montag folgt ein neuer Bauabschnitt







Seit Oktober 2024 laufen die Instandsetzungsarbeiten am Tunnel in Albstadt-Laufen, die den Erhaltungsschwerpunkt bei den Bundesstraßen im Zollernalbkreis darstellen. In diesem Zuge lässt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen seit Mai 2025 abschnittsweise die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt von Albstadt-Laufen erneuern. Nun stehen neue Bauabschnitte und Sperrungen an.