2 Im Januar bereits standen Sicherungsmaßnahmen unter anderem vor dem Viadukt an. Die Folgen sind noch sichtbar. Von dem üppigen Bewuchs ist nicht viel übrig geblieben. Foto: Hofmann

Auf die Region um Nagold kommt die nächste Umleitung zu. Diesmal ist allerdings nicht die Innenstadt betroffen. Gesperrt wird für etwa zwei Wochen ein Teilstück der L 362 (ehemals B 28).















Nagold - Im Herbst vergangenen Jahres bereits hatte das Forstamt entlang der B 463 zwischen Nagold und Wildberg größere Sicherungsmaßnahmen in Wald und Flur erledigen müssen. Auch dafür waren zum Teil Straßensperrungen notwendig, was aber weniger auffiel, da eh der nördliche Stadteingang Nagolds gesperrt werden musste, um die Straßensanierungsmaßnahmen auf der Calwer Straße umsetzen zu können.

Arbeiten am Viadukt erledigt

Nachdem Anfang diese Jahres bereits rund um das Nagolder Viadukt kräftig die Bäume und Sträucher zurückgeschnitten und zum Teil gefällt werden mussten – auch dafür war eine Sperrung der L 362 und des Viadukts notwendig – geht es nun auf der Landesstraße in Richtung Eisberg weiter. Von "umfangreichen Sicherungsmaßnahmen", berichtet die Stadt Nagold, die nächste Woche Montag beginnen sollen. Betroffen ist diesmal der Abschnitt der L 362, der zum Eisberg hoch führt. Hierzu muss die Straße ab dem Abzweig zur L 361 in Richtung Mötzingen bis zum Kreisverkehr am Eisberg komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Dauer der Sperrungsmaßnahme: Start ist mit den Faschingsferien am 28. Februar, spätestens beendet sein soll die Sperrung am Samstag, 12. März. Wie die Stadt erörtert, stehen nicht nur Arbeiten des Forstamtes an. Auch die Straßenmeisterei Nagold nutze die Sperrung, um die Leitschwellen in diesem Bereich zu erneuern.

Die Umleitungsstrecke

Natürlich wird es eine Umleitungsstrecke geben: Diese führt ab Möbel Schwab Richtung Wolfsberg (L 361), anschließend nach dem Schotterwerk links auf der Nagolder Straße in Richtung Mötzingen (K 1076). In Mötzingen geht es links auf die Öschelbronner Straße. Dort führt die Umleitung auf der Unterjettinger Straße (K 1070) nach Unterjettingen. Weiter geht es über die Straße "Kohlplatte" (K 1025) Richtung Ortsausgang Unterjettingen, und die Umleitung endet schließlich auf dem Kreisverkehr am Eisberg.

Die Umleitungsstrecke gilt auch für Fahrten nach Nagold, ausgehend vom Kreisverkehr am Eisberg.

Linienbus betroffen

Durch die Straßensperrungen ist auch der Linienbusverkehr betroffen. An den Haltestellen, die nicht bedient werden, hängen laut Angaben der Stadt Nagold jeweils Fahrgastinformationen aus.