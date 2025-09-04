Nächste Reise steht an: So ist eine Hornbergerin seit 25 Jahren in Uganda aktiv

„Wenn ich im Flugzeug sitze, über Kenia fliege und dann die rote Erde und die grünen Büsche in Uganda sehe – das ist wie nach Hause kommen.“ Die Hornbergerin Johanna Schwindergall reist seit 25 Jahren regelmäßig in das Land im Osten Afrikas, um dort Hilfe zu leisten. Auch in diesem Jahr steht noch ein Aufenthalt dort an – und die 78-Jährige ist bereits voller Vorfreude und Tatendrang, wie im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich wird.

Durch die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) wurde sie auf das Land aufmerksam, das als eines der ärmsten der Welt gilt. Im Jahr 2000 reiste sie dann zum ersten Mal dorthin. Als die Rentnerin noch berufstätig war, konnte sie längstens etwa vier Wochen in Uganda bleiben. 2009 lebte sie schließlich für zwei Jahre dort, mittlerweile unternimmt sie immer noch mehrwöchige Aufenthalte. Mitte Oktober wird sie wieder in ein Flugzeug steigen und dann für acht Wochen in dem Pfarrhaus der Gemeinde Busubizi leben.

Vor Ort wird sie sich um einige Hilfsprojekte kümmern, wie sie erzählt: „Priorität hat die Näherei. Dort werden wiederverwendbare Monatsbinden hergestellt und ich möchte mich davon überzeugen, dass dort alles funktioniert.“ Im vergangenen Jahr konnte sie mithilfe von Spenden eine Nähmaschine sowie Material für etwa 800 Binden anschaffen. Bevor sie nun eine weitere Maschine kauft, kontrolliert sie, ob ordnungsgemäß gearbeitet wird.

Die Näherei, eine Operation und Lebensmittel sind ihre aktuellen Projekte

„Monatsbinden sind ein ewiges Problem. Die Mädchen dort bekommen bereits mit neun Jahren ihre Periode und da die Familien sich oft keine Hygieneartikel leisten können, können die Schülerinnen alle vier Wochen nicht am Unterricht teilnehmen“, erklärt sie bereits im vergangenen Jahr die Motivation für das Projekt im Gespräch mit unserer Redaktion.

Doch nicht nur daran möchte sie arbeiten. Ein weiteres Projekt dreht sich um Lebensmittelspenden zu Weihnachten. Dafür gilt es bereits jetzt Vorbereitungen zu treffen und die Lebensmittel zu besorgen. Schon 2024 verschenkte sie Pakete mit Reis, Zucker, Brot und Tee. In diesem Jahr möchte sie die Aktion wiederholen.

„Bibiana, ein Mädchen dort, ist mit einem verkrüppelten Bein geboren. Um ihr mehr Lebensqualität und ein Ende der Schmerzen zu bereiten, muss das Knie nochmals operiert werden“, berichtet Schidergall und ergänzt: „Ich werde sie zum Arzt begleiten, die Operation soll etwa 500 Euro kosten.“ Für diese Herzensprojekte benötigt die Hornbergerin etwa 1500 Euro.

Die Hornbergerin vermisst ihre Heimat nicht, wenn sie in Uganda ist

Ihre Heimat im Schwarzwald vermisst die Rentnerin dabei nicht, wie sie erzählt: „Wenn ich in Uganda bin, ist das als wäre ich in einer zeitlosen Kapsel. Wir haben häufig Stromausfälle, dann bekommt man auch keine Nachrichten.“ Manchmal gebe es wochenlang Reis und Bohnen und eine Dusche habe sie dort auch nicht, aber das sei kein Problem. „Ich bin dort wie ein anderer Mensch und lerne mich jedes Mal neu kennen“, so Schwidergall.

Ihre Tage beginnt sie in Busubizi immer mit einem Gottesdienst. Sie lebt dort mit drei Pristern zusammen, geht auch manchmal für sie einkaufen und besorgt Lebensmittel, die sie sonst nicht hätten. „Die Prister leben von dem, was sie von anderen bekommen – und das ist manchmal eben nicht viel.“ Mit ihren Häkelsachen macht sie auch Ausflüge in die Schule, die von einer Freundin geleitet wird. „Dort zeige ich den Kindern dann manchmal, wie das geht oder häkle einfach und verschenke dann, was ich mache“, berichtet sie.

Auf die Frage, ob sie aufgrund der unsicheren politischen Lage in Uganda Angst habe, antwortet sie: „Nur wenn ich in die Hauptstadt muss, habe ich Angst, aber in Busubizi brauche ich keine zu haben. Ich bin ein gläubiger Mensch und wenn alle Vorbereitungen für meine Reise geklappt haben, ich die Spenden habe und der Flug gebucht ist, dann ist die Reise gesegnet.“

Spenden

Wer die Projekte unterstützen will, kann unter Angabe der Stichworte „Binden“, „Operation“ oder „Lebensmittel“ spenden. Sollte nichts auf der Überweisung stehen, wird das Geld verwendet, wo es fehlt. Die Kontonummer ist IBAN DE17 6645 1548 0010 6616 36. Quittungen können nicht ausgestellt werden.