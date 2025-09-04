Nächste Reise steht an: So ist eine Hornbergerin seit 25 Jahren in Uganda aktiv

Johanna Schwidergall reist im Oktober wieder nach Afrika. Dort unterstützt sie einige Projekte und sammelt dafür Spenden.
„Wenn ich im Flugzeug sitze, über Kenia fliege und dann die rote Erde und die grünen Büsche in Uganda sehe – das ist wie nach Hause kommen.“ Die Hornbergerin Johanna Schwindergall reist seit 25 Jahren regelmäßig in das Land im Osten Afrikas, um dort Hilfe zu leisten. Auch in diesem Jahr steht noch ein Aufenthalt dort an – und die 78-Jährige ist bereits voller Vorfreude und Tatendrang, wie im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich wird.