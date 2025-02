Nächste Generation übernimmt: So geht es im Traditionsgeschäft Thedy weiter

1 Lukas Werb und seine Mutter Karin Stocker-Werb. Der 27-jährige Sohn führt seit 1. Januar das Geschäft Thedy – in vierter Generation. Der neue Geschäftsführer strebt auch schon erste Erweiterungen an. Foto: Denise Kley

Gute Nachrichten aus der Karlstraße: Lukas Werb nimmt das Zepter des inhabergeführten Unternehmens Thedy in die Hand. Damit bleibt das Spielzeug- und Haushaltswarengeschäft in vierter Generation in Hand der Familie. Lukas Werb hat, wie seine Mutter und Ex-Inhaberin, Karin Stocker-Werb, Betriebswirtschaft studiert und war danach bei einem Unternehmen als Personalchef tätig. Dass er früher oder später im Familienunternehmen landet, war aber von vorneherein klar. „Kaufmann zu werden, wurde mir in die Wiege gelegt“, sagt er.