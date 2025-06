Sie gilt als große Zukunftshoffnung in Fischbach

1 Mit einer erinnerungsträchtigen Bildercollage wurde Nadja Müller verabschiedet (von links): Theresa Stern, Maximilian Roth, Nadja Müller, Laura Obergfell und Marius Stern. Foto: Albert Bantle Nadja Müller ist ehrenamtlich engagiert – nicht nur beim Jugendclub Fischbach, wo sie verabschiedet wurde. Beim Roten Kreuz engagiert sie sich.







Link kopiert



Der Jugendclub Fischbach (JCF) ist der „Jungbrunnen“ für die Fischbacher Vereine. Fakt ist: Viele Frauen und Männer, die in jungen Jahren erste Vereins- und Vorstandserfahrungen im seit über 50 Jahren bestehenden JCF gemacht haben, waren später in vielen Fischbacher Vereinen und Organisationen in verantwortungsvoller Position aktiv.