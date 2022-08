2 Nadine Bitzer beim Aufwärmen vor einem Testspiel. Sie spielt in Hoffenheim mit der Rückennummer 14. Foto: Bitzer

Nach fünf Jahren bei der TSG Balingen wagte die 16-jährige Nadine Bitzer aus Meßstetten den Sprung in die 2. Bundesliga und trägt ab sofort Blau und Weiß.















Hoffenheim/Meßstetten - Am 29. Mai stand Nadine Bitzer beim Spiel der Balinger U16 gegen den SV Weingarten in der Startelf. Es war das letzte Spiel der Saison und gleichzeitig das letzte Spiel für Bitzer im TSG-Trikot. Am Sonntag und damit fast auf den Tag genau drei Monate später hofft sie auf ihr Pflichtspieldebüt in der 2. Frauen-Bundesliga, wenn die U20 der TSG Hoffenheim in Ingolstadt gastiert.