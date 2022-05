9 Wimbledon-Halbfinale 2018Djokovic besiegt Nadal in einem spannenden Match in fünf Sätzen, das 5:15 Stunden dauert und über zwei Tage gespielt werden muss. Das Match war mit Spannung erwartet worden, da Nadal seit 2011 (Final-Niederalge gegen Djokovic) nicht mehr über die vierte Runde in Wimbledon hinausgekommen war. Djokovic hingegen war aufgrund einer Ellbogenverletzung in der Rangliste zurückgefallen. 5:17 Stunden stehen sich die alten Rivalen gegenüber, ehe der Serbe mit 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8 triumphiert. Foto: imago/Laci Perenyi

58 Mal sind sich die Tennisstars Rafael Nadal und Novak Djokovic bislang gegenüber gestanden. Spektakuläre Duelle hat es gegeben – wie unserer Bilderstrecke zeigt.















58 Mal sind sich die Ausnahmeathleten Novak Djokovic und Rafael Nadal in ihrer Karriere auf den Tennisplätzen dieser Welt bislang gegenübergestanden. Es ist das mit Abstand meistgespielte Duell seit Bestehen der ATP-Tour der Tennisprofis. 30 davon hat Djokovic, 28 Nadal gewonnen. In der 59. Auflage treffen der Serbe und der „Sandplatzkönig“ aus Mallorca bei den diesjährigen French Open in Paris aufeinander – im Viertelfinale. Es ist ein besonderer Ort für die beiden Tennisstars, vier der in unserer Bilderstrecke präsentierten großen Spiele zwischen den beiden fanden in Paris statt. Auch ihr erstes Aufeinandertreffen, im Jahr 2006 spielte sich in Roland Garros ab. Djokovic musste damals beim Stand von 4:6, 4:6 verletzt aufgeben und meinte: „Klar ist er der Beste auf diesem Belag, aber er ist nicht unschlagbar.“ Aber so gut wie, das sollten die kommenden Jahre zeigen.