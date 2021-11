1 Am Montag beginnt die sechste Staffel von „Adam sucht Eva“, diesmal auf RTL Zwei. Foto: RTL

16 Singles nackt auf einer Insel – und am Ende winkt die große Liebe: Am Montag startet die sechste Staffel der Kuppelshow „Adam sucht Eva“ auf RTL Zwei. Die Teilnehmer sind schon jetzt voller Euphorie.















Link kopiert

Das Prinzip ist so simpel wie erfolgreich: Acht normale und acht prominente Singles treffen auf einer griechischen Insel aufeinander – nackt. Ziel der Kuppelshow ist es, den Richtigen oder die Richtige fürs Leben kennenzulernen. Ein Wettkampf um die große Liebe.

Startschuss für die sechste Staffel von „Adam und Eva“ ist am Montag, 15. November“, um 20.15 Uhr auf RTL Zwei. Mit dabei sind in diesem Jahr das Model Collins Egege, die beiden „Germany’s Next Topmodel“-Teilnehmerinnen Giuliana Farfalla und Gisele Oppermann sowie der einstige Big Brother-Teilnehmer Denny Heidrich.

Nackte Promis treffen auf nackte Normalos

Komplettiert wird das Feld der Prominenten durch die „GZSZ“-Darstellerin Anna Juliana Jaenner, Pius „Jay“ Kloos, bekannt aus der Realityshow „Temptation-Island“, den amtierenden „Mister Germany“, Sasha Sasse, sowie den Schauspieler Falko Ochsenknecht.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Adam und Eva – Diese Promis lassen die Hüllen fallen

Die Vorfreude der Kandidaten ist groß. „Der muss einfach einschlagen wie ’ne Bombe und muss mich erobern!“, erklärte Giuliana Farfalla vorab. Auch Falko Ochsenknecht, der als Ole aus der Daily Soap „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt wurde, ist bereits vor dem Start fast schon euphorisch. „Ich könnte mir vorstellen, dass das das Abenteuer meines Lebens sein wird. Ich will da ’ne Eva kennenlernen, die einfach zu mir passt und ich kann’s ehrlich gesagt gar nicht abwarten“, sagte der 34-Jährige der „Kronen Zeitung“. Nicht minder groß dürfte die Vorfreude bei den normalen Singles sein.

RTL Zwei bietet kostenlosen Stream

Ausgestrahlt werden die sechs Folgen immer montags ab 20.15 Uhr auf RTL Zwei, zu sehen sind sie auch im Preview bei RTL+. Das große Finale findet dann am 20. Dezember statt. Nach der Ausstrahlung ist jede Folge der Kuppelshow zudem noch sieben Tage kostenlos im Stream auf RTL+ verfügbar.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Love Island – Sind die Gewinner noch zusammen?