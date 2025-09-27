Nackt durch die Natur: Erster FKK-Wanderweg in MV: Eine Art Trendsportart

Am Rätzsee können Naturfreunde jetzt auch ohne Kleidung wandern - und zwar ganz offiziell. Der Naturwanderweg an der Mecklenburgischen Seenplatte ist einer von wenigen in Deutschland.
Mirow - Naturisten haben ab jetzt die Möglichkeit, auf dem ersten FKK-Wanderweg Mecklenburg-Vorpommerns die Natur hautnah zu erleben. Der Naturwanderweg am Rätzsee in der Nähe von Mirow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde vom Bürgermeister der Gemeinde Wustrow, Steffen Franz, und Betreibern des nahegelegenen FKK-Campingplatzes offiziell eröffnet.