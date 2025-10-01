Nachwuchstalent: Zehnjähriger Ichenheimer träumt von der Motocross-Karriere

Der Ichenheimer Samuel Herrmann sitzt schon seit Jahren auf dem Motorrad. Im Gespräch spricht er über das Leben rund um den Motorsport und welche Ziele er hat.

Samuel Herrmanns große Leidenschaft ist das Motocross. Mit gerade einmal knapp fünf Jahren entdeckte der Ichenheimer den Motorsport für sich. Zuvor habe er viele andere Dinge ausprobiert, um ein Hobby zu finden, erinnert sich Samuel. Darunter Sportarten wie Judo oder Fußball. Anders als wohl viele vermuten, kommt der Zehnjährige nicht aus einer Motorsportfamilie. „Mein Herz schlägt eigentlich für den Fußball“, erzählt Samuels Vater Harry Herrmann. Die Leidenschaft für den Ballsport hat Samuel aber nicht übernommen. Zum Motocross kam Samuel trotzdem über seinen Vater. Der kaufte einst ein günstiges Minimotorrad. Auf dem drehte Samuel dann auf einer nahe gelegenen Pferdeweide regelmäßig seine Runden – und zeigte sein Talent. Zweieinhalb Jahre später bestritt Samuel sein erstes Rennen. Ein einfaches Hobby zum Zeitvertreib ist der Motorsport für den jungen Ichenheimer längst nicht mehr.

An den Wochenenden meist unterwegs Beim Besuch unserer Redaktion hat Samuel gerade seinen Schultag hinter sich gebracht. In Offenburg besucht der Ichenheimer eine Montessorischule. Viel freie Zeit bleibt dem Motocross-Fahrer jedoch nicht. Während der Rennsaison ist Samuel an den Wochenenden meist unterwegs zu seinem nächsten Rennen. Mehr als 26 werden es wohl in diesem Jahr, so Samuels Vater. Meist ist es das Vater-Sohn-Duo, das zu den Rennen fährt. Aber auch Samuels Mutter, Angela Herrmann und seine ältere Schwester sind gelegentlich dabei. Steht ein Rennen an, geht es für Samuel mit dem Wohnmobil der Familie auf Tour. Die Ausrüstung samt Motorrad findet in dem Gefährt seinen Platz. Tausende Kilometer kommen so jedes Jahr zusammen.

Die Einstiegshürden in den Sport sind hoch – gerade finanziell. „Ein schwarzes Loch“, scherzt Angela Herrmann. Den Großteil der Kosten übernimmt die Familie, hinzu kommen einige Sponsoren, ohne die es nicht gehe, erklärt die Familie. „Wir machen viel dass Samuel das Hobby leben kann“, meint Angela Herrmann.

Mit dem Wohnmobil von Rennen zu Rennen

Samuel fokussiert sich nun auf den Abschluss der Saison. Noch eine Handvoll Rennen stehen in seinem Kalender. Titelchancen hat der Ichenheimer etwa beim Südwest-Cup. In der Rennserie tritt er in der 65 Kubikklasse an – häufig auch gegen ältere Fahrer. Momentan steht er auf Platz drei der Rangliste. „Mein Ziel ist eigentlich immer das Podium“, erklärt Samuel. Langfristig wäre ein Leben als Motocross-Profi ein großer Traum. In dem Sport sein Geld zu verdienen, das sei aber sehr schwer, weiß auch Samuel. „Und wichtig ist der Schulabschluss“, fügt Harry Herrmann hinzu.

Ungefährlich, dessen ist sich die ganze Familie bewusst, ist der Motorradsport nicht. Ein Freund von Samuel verunglückte tödlich. Da habe sie wochenlang gehadert, ob das Hobby für Samuel eine Zukunft hat, erinnert sich Samuels Mutter. „Er wollte aber unbedingt weiter machen.“ Ihr Eindruck ist, dass Samuel bedacht fahre, keine unnötigen Risiken eingehe.

Freundschaften zu anderen Fahrern entstehen

Stürze hat aber auch Samuel schon erlebt. Glücklicherweise ohne schwerere Verletzungen, berichtet er. Wenn er mit zahlreichen anderen Nachwuchsfahrern an den Start geht, trägt er ein ganzes Set an Schutzausrüstung. Helm, Nackenschutz, Brustpanzer, Knieorthesen und diverse Schoner zählt Samuel auf. Das zusätzliche Gewicht in Kombination mit den anstrengenden Fahrten durch die Hartboden- oder Sandstrecken verlangt einiges ab. Nach einem Rennen sei man durchgeschwitzt. Körperliche Fitness ist da Voraussetzung. Und so stapeln sich in Samuels Zimmer nicht nur die Pokale, auch Hanteln zum Krafttraining liegen bereit. „Das gehört eben dazu“, so Samuel.

Samuel bei einem Rennen des Südwest-Cups. Foto: Herrmann

Da der Ichenheimer an den Wochenenden meist unterwegs ist, sei es auf Rennen oder zum Training, und die Motocross-Szene klein ist, entstanden Freundschaften zu Gleichgesinnten. „Während des Rennens sind wir Konkurrenten“, erklärt Samuel mit Blick auf den sportlichen Wettstreit. Aber vor und nach den Rennen brauche es das Konkurrenzdenken nicht. Da gehe es um die Freundschaften.

Ritual vor dem Start

Vor einem Rennen geht Samuel es ruhig an. Eigentlich eher untypisch für ihn, findet er. Unmittelbar bevor er dann mit den anderen Fahrern im Massenstart auf die Strecke geht, klopfe er sich mehrmals fest gegen den Helm, um noch mal richtig wach zu werden. Samuels Vater Harry Herrmann erklärt, er sei selbst kurz vor dem Start „wie im Tunnel“.