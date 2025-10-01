Nachwuchstalent: Zehnjähriger Ichenheimer träumt von der Motocross-Karriere

Der Ichenheimer Samuel Herrmann sitzt schon seit Jahren auf dem Motorrad. Im Gespräch spricht er über das Leben rund um den Motorsport und welche Ziele er hat.
Samuel Herrmanns große Leidenschaft ist das Motocross. Mit gerade einmal knapp fünf Jahren entdeckte der Ichenheimer den Motorsport für sich. Zuvor habe er viele andere Dinge ausprobiert, um ein Hobby zu finden, erinnert sich Samuel. Darunter Sportarten wie Judo oder Fußball. Anders als wohl viele vermuten, kommt der Zehnjährige nicht aus einer Motorsportfamilie. „Mein Herz schlägt eigentlich für den Fußball“, erzählt Samuels Vater Harry Herrmann. Die Leidenschaft für den Ballsport hat Samuel aber nicht übernommen. Zum Motocross kam Samuel trotzdem über seinen Vater. Der kaufte einst ein günstiges Minimotorrad. Auf dem drehte Samuel dann auf einer nahe gelegenen Pferdeweide regelmäßig seine Runden – und zeigte sein Talent. Zweieinhalb Jahre später bestritt Samuel sein erstes Rennen. Ein einfaches Hobby zum Zeitvertreib ist der Motorsport für den jungen Ichenheimer längst nicht mehr.