"Wir haben gebebt und gezittert, doch jetzt ist es wieder soweit", freuten sich Thomas Schefold und Oliver Hauer, zwei der vier Mitglieder des Organisationskomitees, auf einer Pressekonferenz. "Wir haben die letzten beiden Jahre viel leiden müssen und viel Herzblut in die Sache gesteckt", lässt Oliver Hauer, der weiterhin für die Rekrutierung der teilnehmenden Mannschaften zuständig ist, tief in den Gefühlskeller blicken.

Viele Probleme aufgetaucht

Viele Probleme seien durch die veränderte Weltlage aufgetaucht, "das Verpflichten der Teams war diesmal besonders schwierig", erzählte Hauer, dem es aber dennoch gelungen ist, für die 27. Auflage – eigentlich ja bereits die 29. – wieder ein illustres Feld zusammenzustellen. Und dabei hat er gleich echte Kracher in petto: Erstmals nimmt der Hamburger SV teil. "Das war mir gar nicht so bewusst, dass wir die Hamburger noch nie bei uns hatten", schmunzelte Hauer, "aber jetzt haben wir es ja geschafft."

Die Hamburger rufen an

Wobei der einstige Weltklub, der jetzt immerhin wieder den Sprung in die Bundesliga geschafft hat, sein Übriges dazu tat. "Die Hamburger haben bei uns angerufen und gefragt, ob sie an unserem Turnier teilnehmen dürfen", gab es für die Oberndorfer kein langes Überlegen, "machen wir’s, haben alle gemeint." Jugendkoordinator bei den Hanseaten ist übrigens Horst Hrubesch, einstiger Kult-Mittelstürmer des Vereins und langjährigen Nachwuchstrainer des DFB.

Aber es gibt noch eine weitere Premiere im Neckarstadion: Mit den Glasgow Rangers nimmt zum allerersten Mal ein schottischer Klub die Reise in die Neckarstadt auf sich. "Darüber haben wir uns natürlich auch sehr gefreut", sind Hauer und Schefold gespannt auf das Team von der britischen Insel. Allerdings hakt es noch ein wenig an der endgültigen Zusage des schottischen Verbands, "aber wir gegen davon aus, dass es klappt", so Hauer.

Trumpf in der Hinterhand

Sollten die Schotten allerdings doch noch absagen müssen, haben die Turniermacher einen dicken Trumpf in der Hinterhand. "Wir stehen auch noch in Verhandlungen mit dem FC Villareal, aber", gibt sich Hauern skeptisch, "das wird sehr schwierig, denn die Spanier stellen Forderungen, die wir wohl nicht erfüllen können und wollen." Kommen die Glasgower, wird in diesem Jahr keine spanische Mannschaft in Oberndorf auflaufen

Und noch ein weitere kleiner Wermutstropfen kommt dazu: "Wer sich bisher immer auf ein englisches Team gefreut hatte, muss diesmal seine Sympathien anderweitig vergeben. "Wir waren wie immer an einem englischen Verein dran, doch es gab einfach zu viele Probleme", erklärte Oliver Hauer, "die Premier League legt den Klubs aufgrund der Corona-Pandemie nahe, keine Turniere zu spielen. Und durch den Brexit wären viele Pass-Formalitäten nötig gewesen."

Dänischer "Hurra"-Fußball

Freuen dürfen sich die langjährigen Fans aber wieder auf den FC Midtjylland, den dänischen Klub, der bei der letzten Turnierauflage im Jahr 2019 mit echtem "Hurra"-Fußball den Siegerpokal eintütete. "Logisch, dass die Dänen wieder dabei sind", blicken die Oberndorfer schon voraus und Hauer erzählt, "dass der Verein, der übrigens eine der besten Jugend-Akademien der Welt unterhält, beinahe jeden Monat bei mir angerufen hat, wann es denn endlich wieder ein Turnier gibt".

Und natürlich ist auch der badische Liebling, der SC Freiburg, wieder mit von der Partie. "denn, lacht Thomas Schefold, "ein Turnier ohne die Freiburger ist doch eigentlich gar nicht mehr vorstellbar". Deshalb dürfen sich die Zuschauer – vor allem die Oberndorfer – auf Ruben Müller freuen, der seit 2020 das Trikot der Breisgauer trägt. Der württembergische Rivale, der VfB Stuttgart, wurde auch nicht vergessen. Nicht nur, weil Thomas Schefold ein großer Fan der Schwaben ist, "sondern auch weil der VfB über eine hervorragende Jugendarbeit verfügt".

Tief aus dem Westen

Fehlen noch drei Vereine, um das Teilnehmerfeld zu komplettieren. Zwei davon kommen aus dem tiefen Westen: Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04, eigentlich auch schon ein Dauergast am Neckar. Die Fans des Ruhrpott-Klubs werden sich vor allem auf Norbert Elgert, den charismatischen Trainer der Knappen, freuen. Seit 1996 ist der ehemalige Profi in der Schalker Jugendarbeit federführend.

ZuguterLetzt noch der Farbtupfer aus Übersee, der den zumeist sattgrünen Rasen des Neckarstadions noch mehr strahlen lässt. Der kommt diesmal wieder aus Brasilien und heißt Palmeiras São Paulo. "Palmeiras war übrigens der erste brasilianische Verein hier in Oberndorf", weiß Oliver Hauer, "die haben bei der 5. Auflage mitgespielt."

"Gleich spannende Spiele"

Los geht es Freitag, 29. Juli, um 16.30 Uhr, mit der Partie des Titelverteidigers FC Midtjylland gegen den SC Freiburg. Es folgt das Duell FC Schalke 04 gegen die Glasgow Rangers. Danach ist die Gruppe B an der Reihe. "Das werden zum Turnierauftakt bestimmt gleich spannende Spiele", meinte Oberndorfs Bürgermeister Hermann Acker zum Ende der PK. Die Gruppeneinteilung: Gruppe A: Hamburger SV, VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Palmeiras São Paulo. Gruppe B: FC Midtjylland, SC Freiburg, FC Schalke 04, Glasgow Rangers.

