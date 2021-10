7 Pose, in der man Alexis Tibidi regelmäßig zu sehen bekommt: Jubelnd. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

In der U 19 des VfB Stuttgart macht seit Saisonbeginn ein Neuzugang von sich reden. Doch wer ist Alexis Tibidi eigentlich – und wie kam er zu den Schwaben?















Link kopiert

Stuttgart - Wenn man dieser Tage die U-19-Bundesligaspiele des VfB Stuttgart besucht, hört man Anweisungen auf Französisch über den Trainingsplatz eins am Clubgelände schallen. Sie gelten Alexis Tibidi. Sein Trainer Nico Willig hat seine Sprachkenntnisse wiederaufgefrischt, die ihm einst durch seine aus Frankreich stammende Mutter und in der Schule vermittelt wurden. Der junge Angreifer (17), vor Saisonbeginn ablösefrei vom FC Toulouse an den Neckar gewechselt, tut sich bisher noch schwer mit der deutschen Sprache. Ein Intensivkurs soll Abhilfe schaffen.