Nachwuchssorgen: Land will Feuerwehr für junge Menschen attraktiver machen

Land will Feuerwehr für junge Menschen attraktiver machen

Kinder machen gerne bei der Feuerwehr mit - das zeigen die Zahlen. Doch wie sieht es mit dem Nachwuchs im Ernstfall aus? Das Land sorgt sich und handelt.









Das Land Baden-Württemberg will junge Menschen mehr für den Feuerwehrberuf begeistern. Es sei angesichts von Fachkräftemangel und schwindender Bereitschaft junger Leute für einen handwerklichen oder technischen Beruf zu befürchten, dass sich weniger zur Feuerwehrfrau oder zum Feuerwehrmann weiterbilden wollten. Nachwuchsarbeit sei deshalb entscheidend, damit junge Menschen den Beruf oder eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr ergreifen, betont das Innenministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der FDP-Landtagsabgeordneten Nico Weinmann und Dennis Birnstock.