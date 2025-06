Der gebürtige Bergstädter Niclas Kuntz, selbstständiger DJ-Musikproduzent und angestellt bei der Stiftung „Lernen-Fördern-Arbeiten“, sprach im Jugendgemeinderat über seine Idee, mehr aus der Stadtfestdisco zu machen, also so etwas auch außerhalb des Festwochenendes zu organisieren.

Ein Grund sei, dass viele Jugendliche nicht wüssten, was sie in ihrer Freizeit machen sollten oder für Discos nach Donaueschingen oder gar Freiburg müssten. DJs, Lichttechniker und anderes habe er, der Jugendgemeinderat sei aber wichtig, um bei Planung und Organisation dabei zu sein.

Über Konzeption und Daten müsse man sich noch unterhalten. Er plane eine relativ zügige Realisierung. Zu überlegen sei, Vereine dazu zu holen. Kuntz warb dafür, komplett auf Alkohol zu verzichten.

Stadthalle favorisiert

Bürgermeister Michael Rieger riet in Sachen Location vom Klosterweiher entschieden ab. Dort gebe es immer Probleme mit Anwohnern. Zudem sei es auf der Liegewiese ein Problem, wenn dort Scherben von Flaschen oder Gläsern landeten oder Leute statt auf die Toilette zu gehen in die Büsche machten. Die Stadthalle sei aber kein Problem. Den Jugendlichen schien die Idee zu gefallen, so dass dieses Projekt wohl in Angriff genommen wird.