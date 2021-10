Nachwuchsmediziner in Eutingen

1 Dr. Jürgen Oberle (von links) begrüßte Johanna Schlatter, Ärztin im Praktikum, und Florian Beuter, Arzt in der Weiterbildung, im Eutinger Team. Foto: Feinler

Als Arzt in der Weiterbildung verstärkt Florian Beuter das Team der Praxis Oberle in Eutingen im Gäu. Aktuell sammelt auch Johanna Schlatter als Ärztin im Praktikum Erfahrungen in der Eutinger Landarztpraxis.















Eutingen - Immer wieder bilden Beatrix und Jürgen Oberle als Lehrpraxis der Universität Tübingen Nachwuchskräfte fort. Nachdem Julian Dürr dieses Frühjahr seine Weiterbildungsphase in der Hausarztpraxis Oberle erfolgreich abgeschlossen hat, ergänzt Florian Beuter das Team seit Juli. 2011 bis 2018 studierte er an der Universität in Ulm Humanmedizin. Während dieser Zeit kam er durch Zufall auf die Praxis von Beatrix und Jürgen Oberle.