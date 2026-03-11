Nachwuchsmangel: Warum die Feuerwehr Schwörstadt dringend Verstärkung braucht

Jeweils 27 Aktive haben die beiden Einsatzabteilungen Schwörstadt und Dossenbach. Doch fast alle von ihnen arbeiten tagsüber außerhalb der Gemeinde.
Das waren 13 mehr als im Jahr zuvor. Sieben Brände galt es zu löschen. Am aufwendigsten war der Großbrand einer Fabrikhalle nahe der Bahnstrecke. Bei diesem Brand leisteten Wehren aus den umliegenden Orten wichtige Hilfe, so aus Rheinfelden, Schopfheim und Lörrach. Eingesetzt wurde auch Spezialtechnik wie die Erkundungsdrohne. Auch das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk, Polizei und Notfallmanager der Deutschen Bahn waren an der Bekämpfung des Feuers beteiligt, insgesamt 163 Personen. Gerade dieser Einsatz, so beschrieb der Schwörstädter Kommandant Daniel Ebi, habe erneut gezeigt, in welch enger Weise die Feuerwehren, überhaupt alle Blaulichtorganisationen zusammenarbeiten, um schwere Notfälle zu bewältigen.