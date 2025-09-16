Nachwuchsartisten in Basel: Young Stage lädt zum großen Finale

Das Circus Festival Young Stage in Basel findet ab Donnerstag zum letzten Mal statt. Für junge Künstler war der Anlass ein wichtiges Karrieresprungbrett.
„Ich brauche Licht, ich muss den Boden sehen“, ruft Clara Alex ins Dunkel der Basler Messehalle hinein, während sie an einem Tuch in luftiger Höhe hängt. Der Mann am Technikpult reagiert, umgehend ist die Bühne wieder in helles Licht getaucht, und die Nachwuchsartistin aus Kanada rollt sich, um ihre eigene Achse drehend, blitzschnell ab. „Das macht super viel Spaß, es ist wie fliegen“, strahlt die 20-Jährige. „Noch einmal, bitte.“ Denn mit dem Bühnenlicht ist sie noch nicht zufrieden. Mit wenigen Handgriffen drapiert sie das rote Tuch erneut – „es ist mein Flugzeug“, verrät sie. „Bereit? Alles wieder auf Start“, heißt es aus der Regie.