Nachwuchsartisten in Basel: Young Stage lädt zum großen Finale

Das Circus Festival Young Stage in Basel findet ab Donnerstag zum letzten Mal statt. Für junge Künstler war der Anlass ein wichtiges Karrieresprungbrett.

„Ich brauche Licht, ich muss den Boden sehen“, ruft Clara Alex ins Dunkel der Basler Messehalle hinein, während sie an einem Tuch in luftiger Höhe hängt. Der Mann am Technikpult reagiert, umgehend ist die Bühne wieder in helles Licht getaucht, und die Nachwuchsartistin aus Kanada rollt sich, um ihre eigene Achse drehend, blitzschnell ab. „Das macht super viel Spaß, es ist wie fliegen“, strahlt die 20-Jährige. „Noch einmal, bitte.“ Denn mit dem Bühnenlicht ist sie noch nicht zufrieden. Mit wenigen Handgriffen drapiert sie das rote Tuch erneut – „es ist mein Flugzeug“, verrät sie. „Bereit? Alles wieder auf Start“, heißt es aus der Regie.

„Das rote Tuch ist mein Flugzeug“, erklärt Artistin Clara Alex. Foto: Michael Werndorff An diesem Mittwochmorgen stecken 22 Artisten aus zwölf Nationen in den Vorbereitungen für die letzte Ausgabe des internationalen Circus Festivals Young Stage in Basel. Nach 20 Jahren feiert der Anlass für Nachwuchsartisten am Donnerstagabend ein letztes Mal Premiere. Nichts wird dem Zufall überlassen, alle Details werden besprochen, Regieanweisungen ausgetauscht und der Ablauf durchgespielt. Am Abend folgt nämlich der erste Programmdurchlauf mit allen Artisten – dann soll alles sitzen.

Höhenangst ist für die junge Kanadierin kein Thema. Foto: Michael Werndorff

Nach Niederlagen wieder aufrappeln

Die Kanadierin ist zum ersten Mal in Europa. „Es ist etwas ganz Besonderes für mich, an diesem Festival teilnehmen zu können. Ich bin sehr dankbar“, sagt sie strahlend. Mit ihrer Show „Underdog“ erzählt sie die Geschichte einer jungen Pilotin, die den Mut findet, in einem alten Flugzeug abzuheben. Der Flug endet mit einer unsanften Landung, von der sie sich jedoch nicht entmutigen lässt. Umso schöner dann der erneute Aufstieg unters Hallendach. „Das steht auch für meine Angst vorm Scheitern. Und: Nach Niederlagen muss man sich wieder aufrappeln können“, betont die Künstlerin, die jüngst die École Nationale de Cirque Montréal absolviert hat und sich jetzt gegen mehr als 600 Mitbewerber durchsetzen und somit ihr Ticket nach Basel sichern konnte. Nun wolle sie das Festival einfach nur genießen, viel Spaß haben und ihr Bestes geben. „Ich habe nämlich sehr hart gearbeitet.“

Karrierestart in jungen Jahren

Wie sie zur Vertikaltuchakrobatik gekommen ist? „Den Ursprung hatte meine Karriere im Fitnessstudio. Dort habe ich überwiegend mit Tüchern trainiert. Mit 15 Jahren etwa wurde mir bewusst, dass ich das in Zukunft professionell machen will.“ Natürlich habe sie auch Vorbilder gehabt, und zwar die Japanerin Mizuki Shinagawa, erzählt sie. „Ich werde bald mit ihr zusammenarbeiten“, freut sich die Kanadierin.

17-jähriger Schweizer begeistert mit Diabolo

Unterdessen bereitet sich Jano Schorno auf seinen großen Auftritt vor. Er entdeckte seine Leidenschaft für das Diabolo-Spielen Ende 2019, als er auf der Suche nach Ruhe war und zufällig ein altes Diabolo seines Bruders ausprobierte.

Mit der Teilnahme an Young Stage hat sich für Jano Schorno aus Luzern ein Traum erfüllt. Foto: Michael Werndorff

Was als Ablenkung begann, wurde schnell zur großen Leidenschaft. Seither trainiere er mit viel Ausdauer und Ehrgeiz, sagt Schorno, dessen Nummer „In Dreams“ von einem traumgleichen Zustand völliger Konzentration erzählt. Es ist ein stiller Tanz zwischen ihm und dem Diabolo. Noch ganz konzentriert sitzt er nach seiner Probe vor der Bühne und schaut den anderen Artisten zu. „Für mich geht mit der Teilnahme an Young Stage ein Traum in Erfüllung“, so der Luzerner, der in der Anfangszeit täglich drei Stunden mit dem Diabolo trainiert hat. „Es braucht viel Ehrgeiz und Geduld, man muss alles ständig wiederholen“, so der 17-Jährige. Das Spiel mit dem Diabolo könne übrigens jeder lernen, zeigt er sich bescheiden. Derzeit besucht er eine sogenannte Vorschule für Artisten. „Vielleicht absolviere ich noch eine professionelle Artistenausbildung.“ Ob er vor seinem großen Auftritt nervös ist? „Ein wenig schon, die Freude überwiegt aber.“

Festivaldirektorin Nadja Berger zieht einen Schlussstrich unter Young Stage. Foto: zVg/Young Stage

Aufhören, wenn es am schönsten ist

Freude und Dankbarkeit überwiegen auch bei Festivaldirektorin Nadja Berger, die vor einem Jahr den Entschluss gefasst hat, einen Schlussstrich unter Young Stage zu ziehen. Es sei eine großartige Zeit gewesen, geprägt von unzähligen magischen Momenten. „Und nun halten wir uns an das Sprichwort: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.“ Die Rahmenbedingungen im Kulturbereich hätten sich in den vergangen Jahren stark verändert, verwies sie im Rahmen des Mediengesprächs unter anderem auf immer enger werdende Sponsoringstrategien.

Festival aus dem Nichts gegründet

„Das Festival hat seit 2007 hunderten jungen Talenten eine Karriereplattform geboten und wurde zu einem der wichtigsten Treffpunkte der internationalen Circus- und Showszene. Es hat den Spagat zwischen Kunst, Kultur und Unternehmertum erfolgreich gemeistert“, so die Gründerin. Das Festival sei vor 20 Jahren aus dem Nichts aufgebaut worden. Und: „Wir haben unsere Mission, junge Talente und den Circus generell gezielt zu fördern, immer konsequent verfolgt. Diese Mission stand immer über allem“, blickt sie zurück. „Genau das machte uns für die internationale Circuswelt relevant und überzeugte Sponsoren, Partner und Stiftungen, uns über all die Jahre hinweg zu unterstützen.“

Noch sind Bühne und Zuschauerraum leer. Das ändert sich am Donnerstagabend, wenn die Macher von Young-Stage zur letzten Premiere einladen. Foto: Michael Werndorff

Zum Schluss soll es ein großartiges Finale geben, kündigte Berger an. Im Wettbewerb treten zehn Künstlerformationen aus zwölf Nationen und vier Kontinenten an. Das Spektrum reicht laut Berger von Weltklasse-Akrobatik aus der Ukraine und China über spektakuläre Luftdarbietungen aus Kanada und Mexiko bis zu innovativen Diabolo-Kreationen aus Frankreich und der Schweiz. Ergänzt wird das Programm durch drei Formationen, allesamt ehemalige Hauptpreisträger des Festivals, die eindrucksvoll zeigen, wohin eine Karriere nach einer Young Stage-Teilnahme führen kann.