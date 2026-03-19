Nachwuchsarbeit der Ortsgruppe VS: Familien aufgepasst - Albverein lockt mit erlebnisreicher Osterwanderung

Hier kommen Familien auf ihre Kosten: Die Ortsgruppe VS des Schwäbischen Albvereins lädt wieder zu einer Osterwanderung ein – und hat ein besonderes Schmankerl im Gepäck.

Wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, startet die Ortsgruppe Villingen-Schwenningen des Schwäbischen Albvereins wieder mit ihren vielfältigen Outdoor-Aktivitäten. Bereits vor zwei Jahren konnte sie zahlreiche Familien für ihre kleine Osterwanderung begeistern. Bewusst hat Wanderführer und Ortsgruppen-Vorsitzender Steffen Kaltenmark-Theus zusammen mit seinem Team diesmal wieder eine leichte und kurze Tour für Samstag, 28. März, ausgesucht.

Die rund zwei Kilometer lange Strecke verläuft vom Treffpunkt an der Tennishalle am Waldeck durch den Wald Richtung Türnleberg und zurück. Zwischendurch werden immer wieder Pausen eingelegt – nicht etwa nur um zu verschnaufen, sondern auch um die Natur genauer unter die Lupe zu nehmen.

Kräuterfee mit dabei

Denn als Höhepunkt konnte der Albverein die Kräuterpädagogin Ramona Wunderlich für die Wanderung engagieren. Zusammen mit den Kindern wird sie entlang des Wegs Kräuter sammeln, über sie erzählen und sie schließlich verarbeiten.

Doch das soll für die jungen Teilnehmer noch nicht genug sein: Der Osterhase wird ebenso wieder mit von der Partie sein und auf der Strecke die eine oder andere Überraschung verstecken.

Für ausreichend Verpflegung wird abschließend beim gemütlichen Beisammensein rund um einen Pavillon gesorgt.

Der soziale Aspekt

Steffen Kaltenmark-Theus hofft, mit diesem Programm wieder viele Teilnehmer anlocken zu können. Die Osterwanderung sei nicht nur ein Beitrag für die Nachwuchsarbeit, sondern auch für den sozialen Aspekt, den die Ortsgruppe verfolgen möchte. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein und möchten mit unserem Engagement etwas an die Gesellschaft zurückgeben“, betont der Vorsitzende. Das Ziel: „Es sollen alle mitgehen können, die möchten.“

Die Osterwanderung der Albvereins-Ortsgruppe

Die Anmeldung

Treffpunkt ist am Samstag, 28. März, um 13.30 Uhr an der Tennishalle in der Waldeckstraße. Die Ortsgruppe bittet darum, Besteck und Becher mitzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden werden erbeten. Eine Anmeldung ist erforderlich und bei der Touristinfo Schwenningen bis Dienstag, 24. März, möglich. Weitere Infos gibt’s auf der Homepage https://albverein-vs.de/ oder beim Vorsitzenden Steffen Kaltenmark-Theus, Telefon 07720/80 99 08.