Nachwuchsarbeit der Ortsgruppe VS: Familien aufgepasst - Albverein lockt mit erlebnisreicher Osterwanderung

Hier kommen Familien auf ihre Kosten: Die Ortsgruppe VS des Schwäbischen Albvereins lädt wieder zu einer Osterwanderung ein – und hat ein besonderes Schmankerl im Gepäck.
Wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, startet die Ortsgruppe Villingen-Schwenningen des Schwäbischen Albvereins wieder mit ihren vielfältigen Outdoor-Aktivitäten. Bereits vor zwei Jahren konnte sie zahlreiche Familien für ihre kleine Osterwanderung begeistern. Bewusst hat Wanderführer und Ortsgruppen-Vorsitzender Steffen Kaltenmark-Theus zusammen mit seinem Team diesmal wieder eine leichte und kurze Tour für Samstag, 28. März, ausgesucht.