1 Die sechs Junghelferinnen und Junghelfer des THW Lahr mit Leistungsabzeichen mit ihrem Betreuer Michel Singh (hinten): Nico Moser, Lucas Mametew, Anastasia Kaiser, Romy Zimmermann, Leon Schultze und Oskar Heidt (von links) Foto: red

72 Kinder und Jugendliche haben in Lahr ihr THW-Leistungsabzeichen erworben. Von der Jugendgruppe aus Lahr nahmen sechs Junghelferinnen und Junghelfer an dem Abzeichen teil. Sie erreichten alle Bronze, einmal gab es sogar Silber.









Es war viel los auf dem Hof des Technischen Hilfswerks in Lahr. Die Helfer waren mit den letzten Vorbereitungen für die Abnahme des Leistungsabzeichens beschäftigt. Dazu waren 72 Kinder und Jugendliche mit ihren Betreuern aus dem ganzen Ländle früh aufgestanden, hatten sich zum jeweiligen THW-Ortsverband begeben, in die Autos gesetzt und sind nach Lahr gefahren. Bereits um 8.45 Uhr ging es in der Rainer-Haungs-Straße auf dem Flugplatz los.