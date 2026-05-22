Nachwuchs in Oberndorf: Kinder- und Jugendarbeit bleibt eine Mammutaufgabe

Wie läuft es in den Jugendclubs? Was wünschen sich die Jugendlichen von ihrer Stadt? Und welche Rolle spielt Kinderarmut in Oberndorf? Antworten darauf gab's jetzt.
Die einen müssen sich erst wieder neu zusammenfinden, die anderen laufen quasi von allein. Klar ist: Die acht Jugendeinrichtungen in Oberndorf, von denen sieben von jungen Oberndorfern selbst verwaltet werden, bieten nicht nur einen Treffpunkt, sie legen auch den Grundstein für künftiges ehrenamtliches Engagement. Das und vieles Weitere machte der Bericht des Kinder- und Jugendbüros im Verwaltungsausschuss deutlich.