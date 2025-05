Bilderbörse in Oberdigisheim Gretel Friz verschenkt Kunst gegen Spenden für guten Zweck

Die Malerin Gretel Gerda Friz lädt zu einer Bilderbörse in ihrer Garage in der Widumstraße 17 in Oberdigisheim ein. Am Samstag, 10. Mai, von 10 bis 18 Uhr offeriert sie dort rund 60 Gemälde, die für eine milde Gabe zu erwerben sind. Der Erlös dient gute Zwecken.