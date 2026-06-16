Nachwuchs für Musikverein: Tuninger Grundschüler dürfen Instrumente ausprobieren

Mit einem abwechslungsreichen musikalischen Vormittag begeisterte der Musikverein Tuningen am vergangenen Freitag die Schülerinnen und Schüler der Grundschule.

Ziel der Veranstaltung war es, den Kindern die verschiedenen Blasinstrumente vorzustellen und ihnen die Freude am gemeinsamen Musizieren näherzubringen. Mit großem Interesse lauschten die Kinder den unterschiedlichen Klängen der Instrumente, stellten zahlreiche Fragen und nutzten die Gelegenheit, Trompete, Klarinette, Saxofon und Co. aus nächster Nähe kennenzulernen.

Besonders spannend war für viele die Möglichkeit, die Instrumente selbst in die Hand zu nehmen und genauer zu betrachten. Auch das aktive Mitmachen kam nicht zu kurz: Gemeinsam mit der Dirigentin des Musikvereins dirigierten die Schülerinnen und Schüler den bekannten „Böhmischen Traum“.

Bei „We Will Rock You“ unterstützten sie die Musikerinnen und Musiker rhythmisch und sorgten für eine mitreißende Atmosphäre. Den Abschluss bildete eine schwungvolle Bodypercussion zu den Klängen der Fäschtbänkler. Der Musikverein Tuningen freute sich, dass die Schulleitung und das Lehrerkollegium der Grundschule Tuningen die Möglichkeit bot, diesen musikalischen Vormittag gemeinsam zu gestalten.

Interessierte Kinder und Eltern haben die Möglichkeit, die Instrumente bei einer weiteren Instrumentenvorstellung kennenzulernen. Diese findet am Freitag, 3. Juli, um 18 Uhr im Probelokal des Musikvereins in der Kirchstraße 1 statt. Fragen beantwortet die Jugendleitung unter Telefon 0163/3867548 oder per E-Mail an jugend@mv-tuningen.de.