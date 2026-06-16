Nachwuchs für Musikverein: Tuninger Grundschüler dürfen Instrumente ausprobieren

Mit einem abwechslungsreichen musikalischen Vormittag begeisterte der Musikverein Tuningen am vergangenen Freitag die Schülerinnen und Schüler der Grundschule.
Ziel der Veranstaltung war es, den Kindern die verschiedenen Blasinstrumente vorzustellen und ihnen die Freude am gemeinsamen Musizieren näherzubringen. Mit großem Interesse lauschten die Kinder den unterschiedlichen Klängen der Instrumente, stellten zahlreiche Fragen und nutzten die Gelegenheit, Trompete, Klarinette, Saxofon und Co. aus nächster Nähe kennenzulernen.