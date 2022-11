Langjährige Ausbilder in Rottweil verabschiedet

1 Thomas Probst (links) und Rainer Banholzer (rechts) verabschieden die ehemaligen Ausbilder Bernd Bechtold (von links), Bernd Müller und Bernd Hildebrandt. Foto: Kohl

Mit einer schriftlichen und praktischen Abschlussprüfung stellen 29 Feuerwehrangehörige beim Abschluss der Truppmann-Teil-I-Ausbildung ihr Können unter Beweis und sind damit bestens für den aktiven Feuerwehrdienst vorbereitet.















Rottweil - Die Truppmann-Teil-I-Ausbildung, früher auch als Grundausbildung bezeichnet, stellt die Grundlage für die Tätigkeit in der aktiven Einsatzabteilung der Feuerwehren dar. Neben Tätigkeiten wie der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung erlernen die Teilnehmer, darunter Übertritte aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Abteilung aber auch Quereinsteiger, auch Grundlagen der ersten Hilfe und gleichzeitig den Sprechfunker-Lehrgang.

Jugend und Quereinsteiger

Die Teilnehmer in der diesjährigen Ausbildungsrunde waren aktive Mitglieder der Feuerwehren Deißlingen, Dunningen, Eschbronn, Rottweil, Vöhringen, Wellendingen und Zimmern, denen durch das Ausbilderteam nach dem Abschluss der Prüfungen allen zum erfolgreichen Bestehen gratuliert werden konnte. Mit dem Abschluss der Ausbildung wurden die langjährigen Ausbilder Bernd Bechtold und Bernd Hildebrandt, die ihre Ausbildertätigkeit bereits im vergangenen Jahr nach jeweils 31 Jahren niedergelegt haben, sowie Bernd Müller, der mit dem diesjährigen Ausbildungsdurchgang die Sprechfunkausbildung am Ausbildungsstandort nach 15 Jahren in jüngere Hände übergibt, durch die gemeinsamen Ausbildungsobmänner Rainer Banholzer und Thomas Probst verabschiedet.

Bernd Bechtold und Bernd Hildebrandt verabschiedet

Gleichzeitig übergab Thomas Probst die Geschicke des Ausbildungsstützpunktes, die die vergangenen Jahre durch das Duo Banholzer und Probst geführt wurde, in die Hände von Rainer Banholzer.