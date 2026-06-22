Nachwuchs fehlt: Der Gutacher Kindergarten muss Personal abbauen

In der Gemeinde Gutach gibt es nur wenig Nachwuchs. Das hat für die evangelische Kita „Unterm Regenbogen“ nun gravierende Konsequenzen.
Während in anderen Kindergärten zu viele Kinder von zu wenigen Erziehern betreut werden, hat die Gutacher Kita das gegenteilige Problem: Immer weniger Kinder besuchen die Einrichtung, während die Zahl der Erzieher nicht abgenommen hat. Das führt zu einem Problem, welches Thomas Blum von der Gemeindeverwaltung dem Gutacher Rat bei seiner jüngsten Sitzung im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung für das Jahr 2026/27 erörterte.