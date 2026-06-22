Nachwuchs fehlt: Der Gutacher Kindergarten muss Personal abbauen

In der Gemeinde Gutach gibt es nur wenig Nachwuchs. Das hat für die evangelische Kita „Unterm Regenbogen“ nun gravierende Konsequenzen.

Während in anderen Kindergärten zu viele Kinder von zu wenigen Erziehern betreut werden, hat die Gutacher Kita das gegenteilige Problem: Immer weniger Kinder besuchen die Einrichtung, während die Zahl der Erzieher nicht abgenommen hat. Das führt zu einem Problem, welches Thomas Blum von der Gemeindeverwaltung dem Gutacher Rat bei seiner jüngsten Sitzung im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung für das Jahr 2026/27 erörterte.

Eine Umfrage unter Gutacher Eltern hatte ergeben, dass für das kommende Jahr nur 91 der insgesamt 121 in Gutach geboren Kinder im fraglichen Alter eines Kindergartenplatzes bedürfen. Zwölf Gutacher Jungen und Mädchen werden Kindergärten in den Umlandgemeinden besuchen, sechs kommen aus diesen in die Gutacher Kita.

Damit ist diese zum zweiten Mal in Folge unterbelegt. Denn bereits im Vorjahr lag die Zahl der Kinder, die sich in der Einrichtung angemeldet hatten bei 91. Die Betriebserlaubnis sieht aber 107 Plätze vor. Das Kindergartenkuratorium habe das Problem. Die Lösung: Die Gruppen sollen reduziert werden, Konkret soll die Kleingruppe mit zwölf Plätzen im Ü3-Bereich aufgelöst werden, die VÖ-Gruppe (verlängerte Öffnungszeit) mit einer altersgemischten Gruppe wird in eine normale VÖ-Gruppe umgewandelt.

Zunächst geht es um eineStundenreduzierung

Laut Blum werden momentan nur 16 Kleinkinder betreut, sodass die beiden Gruppen mit Platz für 20 ausreichen. Der Haken dabei: Durch die Gruppenreduzierung und Umwandlung der VÖ-Gruppe reduziert sich der Stellenbedarf im Gutacher Kindergarten auf 9,75 Stellen zuzüglich der Leitungsfreistellung.

Ein Abbau von Personal ist damit unumgänglich. Zunächst ziele dieser auf eine Stundenreduzierung des bestehendes Personals ab, so Blum, aber ein Vertrag sei schon nicht verlängert worden. Auch die zwei Pia-(praxisintegrierte Ausbildung )Stellen würden entfallen. Im Kindergartenkuratorium habe der Trägers außerdem darum gebeten, die Leitungsfreistellung auf 0,8 Stellen zu belassen, da der Umfang der Arbeiten für die Leitung durch die geringere Anzahl an Kindergartenplätzen nicht weniger werde.

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Susanne Heinzmann (FDP) plädierte dafür, an die Eltern zu appellieren, die ihre Kinder in Einrichtungen außerhalb Gutachs schicken. Blum entgegnete: „Wir führen a immer wieder Gespräche, aber gerade die Eltern aus Gutach-Turm argumentieren, dass Hausach eben näher ist“, sagte er.

Angesichts des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen, der ab dem kommenden Schuljahr stufenweise eingeführt wird, schlug Kathrin Ecker (FDP) vor, die Erzieherinnen in die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen einzubinden. Hauptamtsleiter Kutzner versprach, diese Idee zu prüfen, zeigte sich in Hinblick auf die Kosten aber pessimistisch: „Das werden wir uns wohl nicht leisten können‘, meinte er.

Auch die Kindergartengebühren waren Thema bei der Sitzung. Vertreter des Städtetages, Gemeindetags und der Kirchenleitungen empfehlen für das Kindergartenjahr 2026/2027 eine eine Erhöhung der Beiträge um 4,5 Prozent, gab Blum wieder. Für das Kindergartenjahr 2027/2028 wird eine Erhöhung von vier Prozent empfohlen. Ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung werde angestrebt. Bisher lag dieser in Gutach bei 15 Prozent. Diesen Kostensteigerungen stimmte das Gremium geschlossen zu.

Gebührenbeispiele

Ab dem Kindergartenjahr 2026/27 steigen die Kosten für einen Kita-Besuch in Gutach je nach Gruppe und Alter des Kindes. In der Halbtagsgruppe (25 Wochenstunden) müssen Eltern dann 175 Euro zahlen, in der VÖ-Gruppe (32,5 Stunden) 228 Euro. Die Betreuung eines Kleinkindes im Alter zwischen zwei und drei Jahren kostet 429 Euro, die für ein Kind im Alter von ein bis zwei Jahren im VÖ-Bereich 558 Euro.