Nachwuchs des VfB Stuttgart: Kaum ein VfB-Talent im Einsatz – der schwere Weg nach oben

Beim VfB stand in dieser Saison mit Yanik Spalt nur ein einziger Spieler aus der eigenen Jugend in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Allein ist der Club mit diesem Problem aber nicht.
Durch das jüngste 1:2 beim FC St. Pauli hat die Euphorie rund um den VfB zwar einen kleinen Dämpfer erhalten – doch insgesamt gibt der Club derzeit nur wenig Anlass zur Kritik. Der VfB ist in allen Wettbewerben erfolgreich unterwegs: Jüngst wurde das dritte DFB-Pokal-Halbfinale binnen vier Jahren erreicht; in der Bundesliga kämpft man um die Champions-League-Plätze und in der Europa League stehen die Cannstatter in den Play-offs.