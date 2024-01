1 Nun ist klar: Ein Wolf hat die Ziegen in Tennenbronn gerissen. Foto: Ziechaus

Nun herrscht Gewissheit: Ein bisher unbekannter Wolfsrüde hat die Ziegen im Bernecktal gerissen.









Link kopiert



Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg waren am 24. Dezember zwei tote und eine verschwundene Ziege gemeldet worden. Das Umweltministerium informierte darüber am 26. Dezember.