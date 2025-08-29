«Nachvollziehbar und sinnvoll»: Ministerium lobt NRW-Vorstoß zu Doppelstaatler-Erfassung

NRW erfasst als erstes Bundesland jetzt auch doppelte Staatsbürgerschaften in der Kriminalitätsstatistik. Dafür gibt es viel Kritik. Aber das Bundesinnenministerium findet es sinnvoll.
Berlin/Düsseldorf - Das Bundesinnenministerium lobt den Vorstoß Nordrhein-Westfalens, in der Kriminalstatistik nun auch doppelte Staatsbürgerschaften bei Verdächtigen und Opfern zu erfassen. Das sei "nachvollziehbar und sinnvoll", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) war für seine Initiative unter anderem vom Koalitionspartner der Grünen scharf kritisiert worden.