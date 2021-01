Nachtzug von Horb und Rottweil Neue Bahnverbindung vom Bodensee an die Nordsee

Fahrplan

Als Reisetage des NEX sind donnerstags bis sonntags geplant, die Ankunft jeweils am Folgetag. Quentin erklärt die Einzelheiten: "In der Sommerhauptsaison (Juli bis September) starten wir in Richtung Norden jeweils donnerstags und samstags (somit Halt in Horb zwischen 19 und 20 Uhr). In der Frühjahrssaison (zu Ostern, zu Pfingsten) ist es umgekehrt, das heißt dann Start in Richtung Norden freitags und sonntags. In der Herbstsaison gibt es einen Reisetag je Richtung, dann sonntags gen Norden. In Richtung Süden jeweils entsprechend an den anderen Reisetagen. Halt in Horb bei Ziel Bodensee ist dann zwischen 9 und 10 Uhr morgens."

Erfolgsmodell?

Wie steht es um die Zukunftsaussichten solch eines Angebots? Der Anbieter RDC mit Sitz in den USA (siehe Info) ist mit mehreren Linien in den Markt eingestiegen. Laut RCD war die Nachfrage beim neuen NEX 2020 "sehr erfreulich". Dazu Quentin: "In der Hauptreisezeit Juli/August hatten wir trotz extrem kurzer Vorbuchungszeit eine Auslastung von in der Regel 90 Prozent. Die geplanten Winterfahrten (18. Dezember bis 11. Januar) mussten wir pandemiebedingt aufgrund des touristischen Reiseverbots absagen – geplant war die Anbindung südlich von Salzburg in die Skigebiete des Salzburger Lands hinein, bis ins legendäre Bad Gastein. 2021 warten wir derzeit noch ein wenig das Pandemiegeschehen ab bis wir die Buchungskanäle öffnen." Online-Ticketbuchung sollen ab Februar 2021 möglich sein, Infoadresse am Textende.

Retro-Trend?

Kommt der Schlafwagen also wieder in Mode? Für einige Bahnfreunde kaum vorstellbar. Noch lebendig sind Erinnerungen an Nachtfahrten in den 1970er- oder 1980er-Jahren, in schlecht gelüfteten, voll besetzten, engen Sechser-Schlafabteilen mit Fremdzustieg – und dementsprechend wenig Schlaf. Da machte die Ankunft am sommerlich-heißen Ziel im Süden oft keinen Spaß mehr...

Die Deutsche Bahn jedenfalls ist aus dem Verlustgeschäft ausgestiegen. Sie hat ihre rund 40 Jahre alten Schlaf- und Liegewagen 2016 den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) vermacht. Die Österreicher investierten dagegen in das Geschäft und ließen neue Züge bauen.

Neue Ausstattung

Ähnliches macht auch die RDC mit ihren Zügen. Sie setzt auf modernen Service. Wie die Firma im Internet informiert, gibt es drei verschiedene Komfortklassen: Sitzwagen, Liegewagen und Schlafwagen. Künftig sollen den Fahrgästen auch kleine Gerichte, Getränke und ein Frühstück vor der Ankunft am Zielort angeboten werden. Die Firma wirbt außerdem mit einem "fast schon legendären" stabilen WLAN an Bord. Auch Sperrgepäck, Fahrräder oder brave Hunde können gegen Gebühr und Anmeldung mitgenommen werden, so RDC.

Ausgebremst durch Corona

Wegen der Corona-Reiseeinschränkungen macht der Nachtexpress momentan Pause. Aber: "Wir bereiten aktuell unter Hochdruck eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte vor!", teilt Quentin mit. "Der NEX ist sowohl bei Fahrgästen als auch in den Medien und bei der Politik sehr, sehr positiv eingeschlagen – wir sind das erste deutsche Unternehmen, das wieder einen echten Nachtzug anbietet."

Hygienekonzept

Der bahnbrechende (Wortwitz unbeabsichtigt) Unterschied zu den früheren Liegewagen ist: "Bei uns bucht man sich ausschließlich ein persönliches Reiseabteil, das heißt, es steigen keine fremden Dritten unterwegs zu", so Quentin. In der Corona-Zeit bedeutet das: Fahrgäste müssen unterwegs in ihrem Abteil keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen (aber natürlich auf den Bahnsteigen und in den Gängen)." Zudem lasse sich das Fenster im Abteil nach individuellem Belieben zum Lüften öffnen.

Unternehmensstrategie

Was bei der RCD noch dazukommt, ist die unternehmerische Leidenschaft. Quentin: "Wir haben ein wirklich wundervolles, erfahrenes Nachzugteam auf dem Zug und verfolgen ein konsequentes Hygienekonzept für sicheres Reisen mit der Eisenbahn."

Mit der RDC steigt ein privates, internationales Unternehmen nun auch in den Bahnverkehr auf der Gäubahn ein. "Als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen haben wir flachere Hierarchien, schnellere Entscheidungswege und mehr kreative Spielräume", so Quentin. Die Unternehmensphilosophie sei es, das Reisen mit der Eisenbahn "konsequent aus der Sicht der Fahrgäste statt aus Sicht eines Konzerns zu organisieren".

Weitere Informationen:

www.nachtexpress.de

Das Unternehmen RDC USA, international: Das mittelständische Eisenbahnunternehmen mit Sitz in Pittsburgh/USA blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung zurück. Die Philosophie des Familienunternehmens RDC ist es, durch besseren Bahnverkehr in ausgewählten Eisenbahnprojekten international mehr umweltverträglichen Verkehr auf die Schiene zu bringen. Das Management wird dabei mit Bahnexperten aus den jeweiligen Ländern besetzt.

In Deutschland ist das Unternehmen mit der RDC Deutschland GmbH (RDC D) seit 2009 aktiv und seit Frühjahr 2014 eingetragenes Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Aktuell betreibt RDC D mit der RDC Autozug Sylt GmbH (Sitz Westerland/Sylt) den blauen Autozug Sylt und den Personennachtzug Alpen-Sylt Nachtexpress, mit Bahntouristikexpress (BTE) den "Autoreisezug" zwischen Hamburg und Lörrach sowie das Charterzuggeschäft.

Gründer der Railroad Development Corporation ist der US-Amerikaner und Eisenbahnexperte Henry Posner III.