Nachtzug fährt durchs Kinzigtal: ÖBB-“Night-Jet“ hält am Bahnhof Schiltach

ÖBB-“Night-Jet“ hält am Bahnhof Schiltach

1 Der „Night-Jet“ von Amsterdam nach Zürich auf seiner morgendlichen Fahrt durch Schiltach und das Kinzigtal. Foto: Michael Buzzi

Das hat es selbst zu guten Eisenbahnzeiten nicht gegeben: Ein Nachtfernzug, der am Bahnhof Schiltach Station macht – eine Besonderheit, die jetzt wieder zu Ende geht.









Über viele Jahre hinweg war sie das Rückgrat der westdeutschen Streckendiesellokomotiven, die BR 218, die am Morgen des 28. August, den „Night-Jet“ aus Amsterdam auf seinem Weg nach Zürich durch das beschauliche Kinzigtal zog – und in Schiltach am Bahnhof kurz Halt machte, wie Nachbar Michael Buzzi auf seinem morgendlichen Weg zu seinem Unternehmen mitbekam.