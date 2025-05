Nachtwächterbad in Höfen: Jetzt auch Bewirtschaftung in eigener Regie

Nach einem zufriedenstellenden Ablauf der ersten Freibadsaison in der Trägerschaft des am 14. Dezember 2022 gegründeten Betreibervereins Nachtwächterbad im Förtelbachtal in Höfen im vorigen Jahr hat es jetzt einen zweiten Saisonstart in dieser Organisationsform gegeben. Allerdings unter dem neuen Vorstandsteam mit Michael Zinke und Britta Ehrke, wovon nur Zinke mit dabei sein konnte.

Mehrmals im Einsatz

Schon seit Ende Februar war ein Arbeitsteam mit etwa 15 Mitgliedern in Sachen Saisonstart mehrmals im Einsatz. Beschränkten sich diese Arbeiten doch nicht nur auf das eigentliche Bad. Weil sich der Verein entschlossen hatte, ab der neuen Saison auch die Bewirtschaftung in eigener Regie zu übernehmen, was das Schild „Nachtwächterkiosk“ signalisierte.

Neue Küche

Verbunden damit war eine Umstellung im gastronomischen Bereich beispielsweise mit dem Einbau einer neuen Küche, eines neuen Fußbodens im Gastraum und mit der Beschaffung einer neuen Bestuhlung. Im Außenbereich wurden auf dem Bolzplatz der Sand gewechselt, wobei auch Jugendliche mitgeholfen haben, bei der Schaukel ein neuer Fallschutz eingebracht und im Kinderbereich ein neuer Weg angelegt. Neu gestaltet wurden auch die Motive in den Kinderbecken von künstlerisch Begabten aus den Reihen der „Likör-Muddys“. Die zu einem Großteil gesponserten Gesamtkosten für die vorbereitenden Arbeiten zum Start in die neue Saison schätzte Michael Zinke im Gespräch mit unserer Redaktion auf mehr als 20 000 Euro.

Der Einsatz der zahlreichen Helfer bei der Vorbereitung und bei der Abwicklung des laufenden Betriebs im „Nachtwächterbad“ wird mit einer großen Tafel an einem Baum auf der Liegewiese gewürdigt, wo sie sich am Eröffnungstag versammelt haben. Foto: Ziegelbauer

Noch kühle Temperaturen

„Vor der Türe scharren sie schon mit den Hufen“, war die Bemerkung eines Mitverantwortlichen, als sich Alexander Schroth am Samstag pünktlich um 11 Uhr zur Eingangstüre begab, um diese für die dort wartende Gruppe zu öffnen.

Wenige Minuten später standen Ursula Mettler und Sylvia Kern als schon mehrjährige Saison-Erstschwimmerinnen zusammen mit Alexander Schroth am Beckenrand. Bereit zum Sprung in die neue Freibadsaison. Auffallend war aber, dass danach weniger Höfener Schwimmer als in den vergangenen Jahren ihre ersten Bahnen zogen. Der Grund dafür dürften die noch kühlen Temperaturen mit einer Lufttemperatur von um die 16 Grad und mit einer solchen im Wasser von nur 19 Grad gewesen sein. So zogen es die meisten Besucher des Saisonstarts im Nachtwächterbad vor „an Land“ zu bleiben, wo sie sich über den Willkommensgruß des Betreibervereins freuen und das neue und erweiterte kulinarische Angebot aus der Küche kosten konnten.

Sonntags-Frühstück

Beworben wurde am Kiosk auch das neue Sonntags-Frühstück ab 9 Uhr. Für den ehrenamtlichen Kioskbetrieb in dieser Saison stellt sich ein Team von 14 Personen bereit. Überhaupt wird beim Höfener Freibadbetrieb die Ehrenamtlichkeit großgeschrieben. Sei es bei der Bewirtschaftung, im technischen Betrieb oder in der Grünpflege. Geleitet wird der Betrieb des Freibads von der Fachangestellten für Bäderbetriebe Katja Köhl, für die Sicherheit am und im Schwimmbecken sorgt ein Team von 14 Rettungsschwimmern im wechselnden Einsatz.

Öffnungszeiten

Zufrieden mit dieser Art des erfolgreichen Freibadbetriebs durch den Betreiberverein zeigte sich auch Bürgermeister Heiko Stieringer, der ein funktionierendes Freibad in der Enztalgemeinde für wichtig hält. Und das auf der Basis eines erfolgreich agierenden Betreibervereins mit derzeit 434 Mitgliedern. Geschlossen ist das Nachtwächterbad montags und geöffnet dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags und feiertags von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 8 bis 19 Uhr.