Nachtumzug in Rangendingen: Jägi feiert Schnapszahl-Jubiläum

Die Rangendinger Narrenzunft feiert ihr 33-jähriges Bestehen mit einem Heimatabend und einem Nachtumzug am Freitag, 30. Januar, und Samstag, 31. Januar.
Am Anfang waren die Auchterthexen – sie gründeten sich aus dem Sportverein heraus. Das war 1993. Ein Jahr später stießen die Jägen dazu. Inzwischen zählt die Rangendinger Narrenzunft Jägi in Summe acht Figuren: neben den Auchterthexen und den Jägen den Dorfbüttel und das Hauburgweible, die Strohbären und Treiber, die Tanzgarden und (im elften Jahr) der Jägenrat. Gründungsvorstand vor 33 Jahren war Anton Schilling, der Bruder von (Gründungsmitglied) Hansi Schilling, der der Zunft seit 2011 vorsteht.