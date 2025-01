Nachtumzug in Pfaffenweiler: Narren investieren viel Zeit in Veranstaltung

1 Die Mecker-Gilde begann in Pfaffenweiler, ihr 60-jähriges Bestehen zu feiern. Foto: Willi Zimmermann

So viele Besucher wie selten besuchten die närrische Nacht in Pfaffenweiler, schätzt Ortsvorsteher Martin Straßacker. Dies sei den Wolfbach-Rolli zu verdanken, die nicht nur ein tolles Programm auf die Beine stellen, sondern sich auch um Sauberkeit bemühen.









Beste Stimmung herrschte beim Nachtumzug in Pfaffenweiler, als rund 1200 Hästräger zum Auftakt der Fasnet in den Ort kamen. Zahlreiche närrische Besucher feierten gemeinsam, über Hinterlassenschaften wie Glasscherben und Müll in ihrem Hof hatten sich indes zwei Anwohner in einem Leserbrief beschwert.