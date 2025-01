24 Die Narrenzunft führt den großen Nachtumzug durch das Narrennescht „Lofin“ an. Foto: Reinhardt

Von Jahr zu Jahr zieht es mehr Aktive und Zuschauer zum bereits etablierten, stimmungsvollen Umzug in den Deißlinger Teilort.









„Lofin“ erlebte einen wahrhaft beeindruckenden Nachtumzug- Jahr für Jahr werden mehr Zünfte von der Veranstaltung angezogen. Und so verwandelten am Samstag rund 1300 Narren aus 36 Zünften die Straßen in ein farbenfrohes Meer aus Masken und Kostümen.