Nachtumzug in Häg: Narren trotzdem dem heftigen Schneetreiben

Schnee und Narren wohin das Auge reicht – so sah das Bild beim Nachtumzug in Häg am Samstag aus.
Ja, es ist Winter – und in Häg beim Nachtumzug bekamen die Narren dies besonders zu spüren. Die Anreise ging für viele länger als geplant. Statt in Strohschuhen in Winterstiefeln und warm eingepackt trotzten sie aber dem heftigen Schneetreiben am Samstag. Auch für die Musiker von Fanfarenzügen und Guggenmusiken war das Spiel bei diesem Wetter eine besondere Herausforderung, die sie aber locker meisterten.