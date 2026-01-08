Nachtumzug in Häg: „Der kürzeste Umzug der Welt“

Einen Riesen-Andrang erlebte die Hinterhager Narrenzunft bei der Anmeldung für den Nachtumzug am kommenden Samstag,10. Januar. Dabei ist die Umzugsstrecke nur 200 Meter lang.

Zum Nachtumzug in Häg, der am Samstag, 10. Januar, im Bergdorf stattfindet, trudeln die letzten Infos ein. Die Hinterhager Narrenzunft informiert nochmals über die Umzugsstrecke, den Zeitplan, Parkplätze und Shuttlebus für Besucher und Teilnehmer. Oberzunftmeister Daniel Phillipp steckt während des Gesprächs mit unserer Redaktion gerade in den letzten großen Vorbereitungen. 1200 Hästräger werden am Samstag im kleinen Bergdorf erwartet.

Umzug schnell ausgebucht Die Nachfrage bei der Anmeldung sei riesengroß gewesen, erzählt Phillipp. „Wir hatten über 1000 Flyer gedruckt, doch haben wir diese gar nicht gebraucht.“ Denn: Ein Posting im WhatsApp-Status habe dafür gesorgt, dass der Umzug nach nur fünf Tagen ausgebucht war, erzählt Philipp. Der große Andrang scheint verwunderlich, immerhin ist die Umzugsstrecke mit nur 200 Metern besonderes kurz. „Das ist wohl der kürzeste Umzug der Welt“, scherzt Phillipp. Die Strecke verläuft vom Rathaus bis zur Kirche in Häg. „Die Aufstellung ist länger als der Umzug selbst.“

Und dennoch sei er so beliebt, dass alle nachgefragt hätten, wann er denn wieder stattfindet. Der letzte Nachtumzug fand zum Jubiläum 2019 statt.

Was der Oberzunftmeister auch betont: „Wir könnten den Umzug ohne die anderen Vereine im Dorf gar nicht stemmen.“ So unterstützen diese etwa mit weiteren Barzelten und Verpflegungsstationen und helfen kräftig mit. Allein mit den 40 Aktiven der Hinterhager Narrenzunft hätte man die Großveranstaltung nicht realisieren können.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die letzten Aufbauarbeiten werden am Freitag sprichwörtlich „über die Bühne“ gehen.

Der größte Aufwand sei die Beschilderung gewesen. Am Mittwoch waren Phillipp und sein Team mehrere Stunden damit beschäftigt, 60 Schilder im Dorf aufzustellen.

Das gilt für Kinder

Phillipp räumt auch noch mit einem Missverständnis auf. Denn die Narrenzunft hatte gepostet, dass der Eintritt zur Veranstaltung erst ab 18 Jahren gestattet sei.

Natürlich dürften aber Kinder am Umzug teilnehmen und auch zuschauen, in die „Locations“ – also die Festzelte und in die Halle – kommen sie aber nicht hinein.

Das Parken und der Shuttle

Parkmöglichkeiten haben Besucher einseitig vom Wasserfall in Richtung Häg, oberhalb vom Fuchsbühl Richtung Waldmatt und von Ehrsberg in Richtung Häg (einseitig). Eine größere Parkmöglichkeit gibt es beim Schäfig, von dort kommen die Besucher dann mit dem Shuttlebus nach Häg. Der Shuttle-Service ist von 16.30 bis 19.30 Uhr halbstündlich von Ehrsberg nach Häg eingerichtet sowie von 20 bis 23 Uhr im Stunden-Takt von Ehrsberg nach Häg. Zurück geht’s von 23.30 bis 3 Uhr von Häg nach Ehrsberg.

Der Zeitplan

Gefeiert wird am Samstag ab 17 Uhr, wenn der Zunftmeisterempfang beginnt und das Narrendorf eröffnet wird. Die Umzugsaufstellung ist ab 18.30 Uhr, der Umzug beginnt um 19.11 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist auf 3 Uhr angesetzt.

Weitere wichtige Infos

Auf dem Festgelände ist nur Barzahlung möglich, und es ist auch kein Bankautomat in der Nähe, informiert die Narrenzunft. Darüber hinaus sollten die Besucher die Straßensperrung von 17 bis 3 Uhr durch Häg beachten. Am Umzug ist kein Konfetti erlaubt.