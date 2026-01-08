Nachtumzug in Häg: „Der kürzeste Umzug der Welt“

Einen Riesen-Andrang erlebte die Hinterhager Narrenzunft bei der Anmeldung für den Nachtumzug am kommenden Samstag,10. Januar. Dabei ist die Umzugsstrecke nur 200 Meter lang.
Zum Nachtumzug in Häg, der am Samstag, 10. Januar, im Bergdorf stattfindet, trudeln die letzten Infos ein. Die Hinterhager Narrenzunft informiert nochmals über die Umzugsstrecke, den Zeitplan, Parkplätze und Shuttlebus für Besucher und Teilnehmer. Oberzunftmeister Daniel Phillipp steckt während des Gesprächs mit unserer Redaktion gerade in den letzten großen Vorbereitungen. 1200 Hästräger werden am Samstag im kleinen Bergdorf erwartet.