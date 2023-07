Millionenschaden Ein Schwerverletzter bei Brand in Simmersfeld

Gegen zwei Uhr am frühen Montagmorgen ist an einer Anlage in einer Fertigungshalle eines Betriebes im Industriegebiet Simmersfeld ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich rasch aus, letztlich stand die Halle im Vollbrand. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde schwer, zwei Feuerwehrangehörige leicht verletzt.