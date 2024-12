Nachts um 3 Uhr in Ebingen: Wohnwagen in Vollbrand

5 Kontrolliert abbrennen ließ die Feuerwehr den Wohnwagen eines Christbaumverkäufers, der nicht mehr zu retten war. Foto: Jannik Nölke (janö)/Jannik Nölke

In Flammen aufgegangen ist ein Wohnwagen in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag – aus bisher noch unbekannter Ursache.









Link kopiert



Gegen 3.10 Uhr ging am frühen ersten Weihnachtsfeiertag die Meldung ein, dass ein Wohnwagen in Ebingen in Vollbrand stehe. Schnell rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und knapp einem Dutzend Wehrleuten an. Vor Ort – genau zwischen Kaufland und der Feuerwache – stand der Wohnwagen eines Christbaum-Händlers komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte schafften es nicht, etwas zu retten, und sorgten daher dafür, dass der Brand nicht auf benachbarte Bäume oder Hecken übergriff.