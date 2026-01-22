Nachts in Donaueschingen: Wo bleibt denn das Licht?

Zur Fasnet sollen die Straßenlaternen in Donaueschingen nachts wieder an bleiben. Diese Umstellung hätte eigentlich bereits stattfinden sollen.
Leuchtende Straßenlaternen über Nacht? Leichter gesagt als getan für die Stadt. Erst kürzlich hatte die Stadtverwaltung angekündigt, dass die Straßenlaternen über die Fasnet auch nachts eingeschaltet bleiben würden, genauer gesagt vom 17. Januar bis einschließlich Aschermittwoch, am 18. Februar. Die Umstellung erfolgte aber nicht überall zum genannten Startdatum.