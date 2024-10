1 In der Nacht sind, laut Auskunft von Hauptamtsleiter Thomas Bräuning, mit einer Ausnahme alle Zebrastreifen in Altensteig beleuchtet . Foto: Köncke

Die Straßenlampen in Altensteig bleiben auch künftig in der Nacht zeitweise ausgeschaltet. Der Gemeinderat hat den Antrag der AfD-Fraktion auf durchgehende Beleuchtung in der jüngsten Sitzung abgelehnt.









Link kopiert



Bisher gehen die Lichter in einigen Straßen der Stadt um 22.30 Uhr aus und um vier Uhr an frühen Morgen wieder an, in anderen um Mitternacht aus und um fünf Uhr morgens wieder an. Die Regelung gilt von Sonntag bis Donnerstag.