Nachtragshaushalt im Kreis Freudenstadt: 4,25 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant

1 Bevor der Nachtragshaushalt verabschiedet wurde, durfte sich jede Fraktion nochmals äußern. Foto: Monika Schwarz

Der Kreistag hat den von der Verwaltung vorgelegten Nachtragshaushalt mit Mehrheit beschlossen und damit auch der Erhöhung der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte auf 35,70 Prozentpunkte zugestimmt.









Einfach haben es sich die Fraktionen am Montagabend in der Kreistagssitzung nicht gemacht. Das Ergebnis der Abstimmung – 24 Kreisräte stimmten für den Nachtragshaushalt, zehn waren dagegen, drei enthielten sich – spiegelte am Ende auch die unterschiedlichen Meinungen wider, die das Thema begleitet hatten.