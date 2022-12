2 Das Beschneiungsteam: Lukas Schmieder (links) und Jörg Haist. Foto: Schwark

Auch in Kniebis spürt man, dass das Winterwetter oft nicht mehr das ist, was es einmal war. Um den Wintersportlern etwas mehr Schneesicherheit zu verschaffen, wird die Kniebiser Nachtloipe im Skistadion mit technischem Schnee beschneit.















Freudenstadt-Kniebis - Einfließende Ostluft mit deutlichen Minustemperaturen ermöglichte es dem SVSZ Kniebis mit der Produktion von technischem Schnee zu beginnen.

Ein dicker Schneeberg unter einer Lanze neben der Skihütte belegt: Es hat zumindest in den Nächten funktioniert.

23 Beschneiungslanzen rund um die Anlage

Aktuell säumen 23 Beschneiungslanzen, die rund 2,5 Kilometer lange Nachtloipe. Knackpunkt ist dabei, dass diese erst ab rund drei Grad Minus den begehrten Grundstoff zur Loipen-Präparierung in Form von feinen Kristallen liefern. Wenn das Thermometer noch tiefer in den Keller rutscht, arbeiten die Schneelanzen effektiv, berichten Lukas Schmieder und Jörg Haist vom SVSZ Kniebis. Sie sind das derzeitige Beschneiungskommando. Beide kennen sich gut mit der Anlage aus, da sie schon bei Planung und Bau der Beschneiungsanlage mitgewirkt haben. Nun setzt man gleichermaßen auf eine Schneekanone, zu deren Anschaffung der Loipenförderverein Freudenstadt und Umgebung maßgeblich beigetragen hat.

Die Schneekanone kann bereits bei schwächerem Frost um die drei Grad Minus technischen Schnee produzieren. "Im Optimalfall brauchen wir rund sechs Tage, um technischen Schnee für die Nachtloipe und den Sportplatzbereich zu produzieren", informiert das Beschneiungsteam.

Erstmals wurde die Schneekanone diesen Winter am 7. Dezember aktiviert. Tags darauf liefen die Schneelanzen eine Nacht durch. Bedingt durch die aktuell zurückgehenden Temperaturen geht die Schneeproduktion nun gut voran. Wenn alles optimal läuft, könnte die Nachtloipe an diesem Mittwoch oder Donnerstag in Betrieb gehen.

Dieses Jahr nur bis 21 Uhr beleuchtet

Zuvor verteilt der Forst mit Björn Waidelich an der Spitze den technischen Schnee auf der Nachtloipe. Durch seine feste Struktur ist der eine gute Grundlage, für den hoffentlich noch fallenden Naturschnee.

Im Skistadion wird der technische Schnee auf der Asphaltrollerstrecke aufgebracht. Die Langläufer können die klassisch gespurte Loipe nutzen, oder flott im Skating-Schritt unterwegs sein. Mit der Beschneiung hat der SVSZ Kniebis nur begonnen, da relativ sicher eine kalte Witterungsperiode vorausgesagt wurde. Wenn alles gut läuft ist dies eine gute Basis für die Weihnachtsurlauber.

Die Energiekosten sind auch in Kniebis keine Unbekannte. Erstmals wird in diesem Jahr die Nachtloipe nur bis 21 Uhr beleuchtet sein. Um die Energiekosten etwas aufzufangen, wird in diesem Winter die Tagesnutzungsgebühr der Loipe von zwei auf drei Euro angehoben. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen", so die Vorsitzende Iris Schmieder. Erwartet werden in diesem Winter auch wieder viele überregionale Gäste.

Spannend wird es in den nächsten Tagen. Da könnte es etwas stärkere Schneefälle geben, die dann die Präparierung der zahlreichen Loipen auch außerhalb des Skistadions ermöglichen.

