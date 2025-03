Es war Ende 2024 ein schwerer Rückschlag für die Clubszene und die Nachtschwärmer in der Doppelstadt: Die Expressguthalle in Schwenningen stellte ihren Betrieb ein. Betreiber Jan Christoph Uhl hatte im Gespräch mit unserer Redaktion die Gründe erklärt.

Doch nun gibt es sozusagen ein Lebenszeichen der „Exe“, wenngleich es nicht zu einem dauerhaften Betrieb, also einem Nachfolger, kommt. Auf jeden Fall erwacht die Expressguthalle, viele Jahre ein wichtiger Bestandteil des Nachtlebens in Schwenningen, nach einigen Wochen der Stille wieder zum Leben.

Lesen Sie auch

Und das mit einem Paukenschlag: Am Samstag, 12. April, ab 22 Uhr, feiert „Pressurex“ seine Premiere – ein neues elektronisches Veranstaltungsformat aus Villingen-Schwenningen und „die Wiedergeburt eines legendären Veranstaltungsorts“.

Neues Konzept

„Pressurex“ bringe das erste große Techno-Event seit langer Zeit in die Stadt zurück. Es sei ein neues Konzept für elektronische Musik in der Region, schreibt Veranstalter Marvin Hack unserer Redaktion. „Pressurex wurde am 1. Februar 2025 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die lokale Musikszene zu fördern, elektronische Musik erlebbar zu machen und der Region einen kulturellen Mehrwert zu bieten“, so Hack weiter. Das Konzept: eine offene, unpolitische Community für alle, die sich für elektronische Musik begeistern – egal ob House, Techno, Bassmusik oder Goa.

Starkes Line-up

Freuen dürfe man sich auf ein erstklassiges DJ-Line-up mit talentierten lokalen Künstlern, die regelmäßig in einem der angesagtesten Techno-Club in Freiburgs auflegen. Als Besonderheit werde David Souno, ein international bekannten DJ, der bereits in vielen Ländern gespielt und Club- und Festivalcrowds begeistert hat, bei der Premiere mit dabei sein. Auflegen werden außerdem Øtrov, Schreiner & Rührer und Vertigo.

Für das leibliche Wohl sei ebenfalls bestens gesorgt. „Im Außenbereich können sich die Gäste auf kulinarische Köstlichkeiten eines regionalen Spitzenkochs freuen“, freut sich Marvin Hack auf die Premiere in der Expressguthalle in Schwenningen.

Der Vorverkauf läuft ab sofort über vibus.tickets.de. Tickets sind zum Preis von zehn Euro erhältlich, an der Abendkasse beträgt der Eintritt 13 Euro.

Und so darf Schwenningen gespannt sein auf die Premiere von Pressurex und die erstmal zeitweise Wiedereröffnung der Expressguthalle an der Erzbergerstraße.