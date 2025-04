1 Die Bautrupps rücken nachts auf der B 33 an. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Zwischen Villingen und Bad Dürrheim wird’s nachts eng: Ab dem 22. April saniert das Landratsamt die B33 – drei Baustellen und Ampelregelung inklusive.









Auf der stark befahrenen B 33 zwischen Villingen und Bad Dürrheim wird in den kommenden Tagen gebaut – allerdings nachts. Wie das Landratsamt Schwarzwald-Baar am Dienstag mitteilte, wird die Fahrbahn der Bundesstraße an mehreren Stellen saniert.