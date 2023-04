Unbekannte brechen in mehrere Betriebe in Villingendorf ein

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Karfreitag in mehrere Betriebe in Villingendorf eingebrochen.

Gleich dreimal ist in Villingendorf in der Nacht zum Karfreitag eingebrochen worden. Die Polizei hat Hinweise darauf, dass es sich jeweils um die gleichen Täter handelt – und sucht nach Zeugen.









Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr ist in eine Bäckereifiliale in der Rottweiler Straße eingebrochen worden. Dort drangen die noch unbekannten Täter in den Verkaufsraum und in Büroräume ein. Sie versuchten gewaltsam einen Tresor zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Die Täter verließen die Filiale mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Auch in ein Metallverarbeitungsbetrieb im Industriegebiet in der Robert-Bosch-Straße ist im Zeitraum von Gründonnerstag, 19 Uhr, und Karfreitag, 7 Uhr, eingebrochen worden. Durch Einschlagen eines Fensters drangen die Täter in das Gebäude ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Mit Diebesgut in Form von Smartphones und Bargeld konnten sie unerkannt entkommen.

Polizei geht von Tatzusammenhang aus

Bei dem Hersteller für elektronische Geräte, der ebenfalls in der Robert-Bosch-Straße in Villingendorf ansässig ist, ist ebenfalls in der Nacht zum Karfreitag eingebrochen worden. Im Innern des Gebäudes wurden mehrere Schränke auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt.

Die Polizei geht bei den Einbrüchen von einem Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen, die Hinweise zu einzelnen Taten oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0741/477-4010 zu melden.